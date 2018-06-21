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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:11 |
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Около 1 млрд рублей вложит новый резидент СПВ в "морской огород" в Приморье
Соглашение об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало с ООО «ВенЛян-Аквакультура». Предусмотренная сумма вложений в проект составит около 9,5 млрд рублей. Строительство завода должно завершиться к концу 2021 года, на действующем производстве будет создано более 1000 новых рабочих мест. Специально для работников предприятие будет построено общежитие и столовая.
В ходе реализации проекта предусмотрено строительство административного здания, производственного и складского комплексов, цеха по выращиванию трепанга Инфраструктура завода будет включать очистные сооружения, собственную котельную и генератор.
«В первую очередь продукция приморского аквакультурного кластера пойдет на российский внутренний рынок морепродуктов. Наш проект несет большую социально-экономическую значимость для Приморского края и Дальневосточного региона в целом. Мы рассчитываем создать большое количество рабочих мест и сможем обеспечить существующие потребности рынка, – заявляет генеральный директор ООО «ВенЛян-Аквакультура» Дмитрий Минтюк. – Планируется, что объем обработки всех видов морепродуктов составит 40 тысяч тонн в год».
Минвостокразвития России предлагает дать дополнительные возможности инвесторам ТОРПроект предусматривает использование современного и эффективного технологичного оборудования и установку систем контроля безопасности на объекте.
На днях Минвостокразвития России внесло в Правительство Российской Федерации законопроект, согласно которому в состав территорий опережающего развития могут быть включены поверхностные водные объекты.
«ТОР, ее часть, может быть расположена в акватории. Новелла позволит реализовывать проекты по осуществлению рыбоводной деятельности и развитию марикультуры. Резиденты получат возможность осуществлять на ТОР любую не запрещенную законом деятельность. Перечень разрешенных видов деятельности определяется соответствующим постановлением Правительства России о создании ТОР», – прокомментировал данную инициативу статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Напомним, сегодня на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 454 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 378,5 млрд рублей и перспективой создать более 37,5 тысячи новых рабочих мест.
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