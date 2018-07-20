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Четверг| 26 Июля, 11:34 |
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В Приморье самую востребованную ТОР могут увеличить вдвое
Общая площадь земельных участков, вновь включаемых в территорию опережающего развития «Надеждинская» в Приморье, будет соразмерна с площадью действующего ТОР. То есть границы ТОР могут увеличить почти в два раза. Об этом сообщили в департаменте промышленности Приморского края, отвечая на вопрос ТАСС.
Расширение самой востребованной у потенциальных резидентов в Приморье территорию опережающего развития позволит обеспечить инвесторов землей, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«В настоящее время Министерством по развитию Дальнего Востока РФ прорабатывается вопрос расширения границ ТОР "Надеждинская". Соответствующий проект постановления подготовлен Минвостокразвития России. В состав границ ТОР предполагается включение свободных земель, расположенных в Надеждинском районе Приморского края в непосредственной близости от действующих границ ТОР (в границах населенных пунктов Давыдовка, Рыбачий, и Морской). Общая площадь вновь включаемых земельных участков будет соразмерна с площадью действующего ТОР, то есть границы ТОР могут увеличить почти в два раза», – сообщили в департаменте.
Стоит отметить, что администрация Приморского края несет финансовые обязательства по созданию инфраструктуры ТОР «Надеждинская» на общую сумму не менее 2 миллиардов рублей. За эти средства осуществляется строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры.
«Надеждинская» сейчас является самой востребованной в Приморье для потенциальных резидентов, сейчас здесь подписаны соглашения с 35 резидентами на сумму 23,97 миллиарда рублей. Проекты позволят создать почти 4 тысячи новых рабочих мест. За все время было подано 57 заявок на сумму 31,86 миллиадра рублей с планами по созданию 6,7 тысяч новых рабочих мест. При этом площадь промышленной площадки территории использована почти полностью, более чем на 80%. На этой территории планируется создать рыбоперерабатывающий комплекс, наладить производства моторного топлива Евро-5 и другой нефтехимической продукции, построить животноводческие комплексы и молокозавод, завод железобетонных изделий и другие предприятия.
Всего в 2017 году в Приморье было построено около 30 километров дорог к объектам территорий опережающего развития. Две дороги в ТОР «Михайловский» уже готовятся к сдаче. Помимо этого, в Михайловском районе в рамках подготовки инфраструктуры ТОР департамент дорожного хозяйства выполнил асфальтирование и ремонт дорог внутри населенных пунктов.
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