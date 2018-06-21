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08 Февраля 2018, 17:39 | Регион сегодня |

Во Владивостоке построили логистический комплекс на 13 тыс. кв. м международного класса

Размещение склада в черте Владивостока резидент СВП считает одним из конкурентных преимуществ

Присвоенный новому складскому хабу класс А свидетельствует о том, что он соответствует международной классификации современных складских комплексов, для которых характерны высота потолков от 10 метров, наличие погрузо-разгрузочных площадей регулируемой высоты,  офисных помещений.

Еще одно требование – это наличие современных инженерных систем: отопления с регулируемым температурным режимом, вентиляции, пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, учета и контроля доступа сотрудников, оптико-волоконных телекоммуникаций. И не менее важное требование - достаточное количество площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Размещение комплекса в черте города резидент свободного порта Владивосток - ООО «Мега» - считает одним из конкурентных преимуществ своего проекта. Площадь первой линии составляет около 13 тысяч квадратных метров, которые теперь доступны логистическим и транспортным компаниям, торговым и производственным предприятиям, нуждающимся в складских помещениях для хранения, страхования и  охраны грузов, а также их перевозке.  

«Максимальное удобство эксплуатации логистического комплекса, - поясняет генеральный директор ООО «Мега» Алексей Карнович, - обеспечено наличием всей необходимой инфраструктуры и целого спектра услуг, связанных со складской логистикой. Комплекс оснащен системами вентиляции и кондиционирования, закуплено оборудование и необходимая погрузо-разгрузочная техника». 

Реализация данного проекта, с расширением имеющихся площадей, предусмотренных планом развития до 2020 года, позволит резиденту СПВ удовлетворить региональный спрос на качественные складские площади и выйти на рынок логистических услуг и складской недвижимости. В компании уже создано около 140 рабочих мест.  

Большой практический опыт «Юникома» и понимание всех тонкостей работы с распределительными складами, по мнению резидента СПВ, поможет при отладке системы нового складского центра Владивостока.

Напомним, соглашение об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Мега» было подписано 20 апреля 2016 года. А выданное администрацией города Владивостока разрешение на ввод объекта в эксплуатацию датируется 2 февраля 2018 года.

«Мы, формулируя механизмы ТОРов, свободного порта Владивосток, отталкивались от потребностей инвесторов. Если ты хочешь, чтобы к тебе инвестор пришел, чтобы он у тебя работал, нужно понять, что ему нужно. Фактически, эта работа должна быть построена так: есть потребитель, а ты производитель. Если ты произведешь то, что удовлетворит нужды инвесторов, они у тебя будут работать, не произведешь – не будут. Инвесторов же заставить невозможно. Только убедить, привлечь», – считает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В общей сложности, с момента вступления в силу федерального законодательства, статус резидентов свободного порта Владивосток получили 454 инвестора, проекты которых рассчитаны на 375,5 млрд рублей и создание более  37 550 новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: логистика  свободный порт владивосток  СПВ 


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