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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
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Владивосток и Благовещенск свяжет беспересадочный купейный вагон со всеми удобствами
По поручению губернатора Амурской области Александра Козлова решен вопрос о выделении дополнительного беспересадочного вагона до Владивостока.
Как сообщает РЖД, в целях обеспечения транспортной доступности и улучшения качества обслуживания пассажиров, по предложению Правительства Амурской области в график движения пассажирских поездов на 2017-2018 годы включен беспересадочный купейный вагон сообщением «Благовещенск – Владивосток – Благовещенск».
Вагон будет курсировать через день: с июня по октябрь.
Что касается дополнительных плацкартных вагонов, выделить их возможности нет, сообщили в Дальневосточном филиале Федеральной пассажирской компании, поскольку в летний период плацкартные вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетами и установкой кондиционирования воздуха, используются в составах фирменных пассажирских поездов и для перевозки организованных групп детей.
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