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Пятница| 08 Февраля, 17:42 |
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В Приморье доступной рыбы стало еще больше
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, Магаданская база тралового флота реализует во Владивостоке рыбопродукцию по доступным ценам.
«Килограмм минтая стоит 60 рублей, кальмара – 80 рублей, кукумарии – 100 рублей», – добавили специалисты.
Жители края могут приобрести продукцию на «Рыбном рынке» (улица Русская, 16), в «Самбери» (Русская, 2к) и в «Махаоне» (Окатовая, 28), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Кроме того, каждый четверг в торговых точках компании парная рыба продается с 10%-й скидкой. По понедельникам предусмотрены скидки для пенсионеров.
Напомним, что в Приморье работает социальная программа «Приморская рыба», инициированная губернатором края Олегом Кожемяко. С начала ее действия в конце прошлого года было реализовано больше тысячи тонн рыбной продукции по доступным ценам.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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