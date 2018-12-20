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08 Февраля 2019, 11:00 | Регион сегодня

Как сэкономить при открытии своего дела

Новая услуга Сбербанка позволяет предпринимателям зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет за 1 визит в офис партнера банка

При этом благодаря подаче документов в электронном виде предпринимателю не нужно будет платить государственную пошлину за регистрацию ИП или ООО, таким образом сэкономив до 4 000 рублей.

«Сегодня процедура открытия своего дела действительно максимально упрощена. Она занимает всего три дня, причем клиентам теперь не нужно отдельно посещать офис банка и налоговую: регистрацию можно осуществить через наших партнёров - подчеркнула Марина Бородина, директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Пакет документов тоже существенно сократился – теперь для этого нужны только паспорт, СНИЛС и мобильный телефон».

На сегодня авторизированными партнёрами банка являются 20 компаний из Хабаровского края, Сахалинской области, Приморского края, Амурской области и Камчатского края. При этом уже более 20 начинающих предпринимателей воспользовались сервисом.

Также банк предоставляет возможность зарегистрировать своё дело самостоятельно, с помощью платформы «Деловая среда». Для онлайн-регистрации бизнеса предприниматель должен быть старше 18 лет, иметь смартфон с OC Android 5.0 и выше или iOS 12.0 и выше, российский паспорт и СНИЛС.

Для старта бизнеса через партнеров Сбербанка необходимо будет предоставить паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Партнер самостоятельно заполнит все формы, поможет подобрать коды деятельности, систему налогообложения и тариф для обслуживания счета. Далее нужно с помощью мобильного приложения подписать документы электронной подписью и отправить документы в ФНС и в банк.

На сегодня сервис регистрации бизнеса предоставляют следующие партнёры Сбербанка:

  1. Юридическая компания "ДИАЛОГ", г. Хабаровск, ул. Блюхера, 5. Тел.: +7 (4212) 20-91-81.

 

  1. ООО "Юрист-ДВ", г. Хабаровск, пер. Спортивный, 4 (центральный вход), офис 215. Тел.: +7(4212) 63-38-97, +7-914-163-42-77.

 

  1. ООО "Финансовый Департамент", г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 181 б, офис 305. Тел.: +7-962-220-16-91.

 

  1. ООО "Сахар и Молоко", г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 56г, офис 19, Тел.: +7(4212) 31 01 91.

 

  1. Агентство бухгалтерских услуг "Партнер", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 18/2, офис 401 (4-й этаж). Тел.: +7-962-286-12-00.

 

  1. ИП Левкова Наталья Юрьевна, г. Южно-Сахалинск, пер. Рождественский, 12. Тел.: +7-914-645-90-82.

 

  1. ИП Уткин Андрей Вадимович, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 52, офис 10. Тел.: +7-914-755-71-45.

 

  1. ООО "ЮРИДИЧЕСКО-БУХГАЛТЕРСКОЕ АГЕНТСТВО", г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 292. Тел.: +7-914-767-30-83.

 

  1. Консалтинговая компания ООО «100 Бизнес Услуг», г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 44-А, офис 4.8. Тел.: +7900-660-03-56, +7-4242-47-86-95

 

  1. ООО Аутсорсинговая компания «Бухгалтер:ПРОФ», г. Южно-Сахалинск, ул. Северная, 56/1, офис 205. Тел.: +7-4242-39-75-75, +7-914-755-59-56

 

  1. Юридическая компания «Восточный ветер», г. Владивосток, проспект Красного знамени, 59, офис 512 (5-й этаж). Тел.: +7-914-665-34-09, +7-968-168-11-88.

 

  1. Агентство бизнеса «Арьергард», г. Владивосток, ул. Воропаева, 22, офис 11. Тел.: +7(423) 206-04-63.

 

  1. ООО "Агентство комплексных решений", г. Владивосток, ул. Русская, 41а, офис 14 (3-й этаж). Тел.: +7(423) 200-98-88.

 

  1. Группа компаний "Капитал-Информ",  г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, офис 509. Тел.: +7 908 9921004, +7(423) 240-777-0.

 

  1. ООО "Континент",  г. Владивосток, ул. Ильичёва, 4, офис 6 (2-й этаж). Тел.: +7-909-909-76-54.

 

  1. Компания «Мой бизнес», г. Владивосток, ул. Выселковая, 34 (2-й этаж). Тел.: +7(423) 205-35-45.

 

  1. ООО "Фалькон", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 7, офис 66. Тел.: +7-924-784-22-88.

 

  1. ООО МФЦ Большое дело, г. Благовещенск, ул. Зейская, 173, офис 213. Тел.: +7(4162) 22-33-02.

 

  1. ООО «Мэркури», г. Благовещенск, ул. Воронкова, 4, офис 217, тел. 8 (909) 817-37-38

 

  1. ООО «ДВ налог», г. Благовещенск, ул. Горького, д. 56, офис 421, тел. 8(962)284-46-61

 

Подробнее с информацией о дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка или "Деловой среды"

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: бизнес  услуги  Сбербанк 


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