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Рыбаки будут швартоваться прямо к рыбному рынку Владивостока
Для рыбного рынка во Владивостоке построят причалы для швартовки судов с уловами, сообщили сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В проект рыбного рынка в центре Владивостока будут заложены причалы для швартовки судов с уловами, рассказал генеральный директор компании – инициатора проекта (ООО «Акватехнологии») Сергей Слепченко.
"Рыбы в непосредственной близости к Владивостоку не так много, как хотелось бы. Поэтому на обеспечение рынка будут работать и среднетоннажные траулеры, которые будут подходить прямо к зданию", - прокомментировал Сергей Слепченко, генеральный директор ООО «Акватехнологии»
Он также добавил, что выловленные на севере Приморского края рыба и морепродукты будут доставляться на рынок как транспортными и добывающими судами, так и автотранспортом. Предприятие обладает собственными льдогенераторами, с помощью которых выловленная продукция будет доставляться на рынок. Наличие собственных мощностей для добычи и переработки продукции позволит сделать цены на новом рынке ниже, чем в торговых сетях.
Напомним, четырехэтажное здание рыбного рынка будет построено на Набережной Цесаревича в центре Владивостока. Наименование представленной продукции будет зависеть от сезона – основной ассортимент будет представлен с весны по осень, причем здесь можно будет купить как свежую продукцию, так и замороженную. Кроме того, в ресторанной зоне, которая расположится на 3 и 4 этажах здания, можно будет попробовать различные рыбные блюда. Первый этаж отведут под технические помещения и бассейны для живых рыб и морепродуктов, на втором расположатся торговые ряды. Рядом со зданием для удобства посетителей оборудуют автомобильную парковку на 200 машиномест. Проект рыбного рынка в центре Владивостока планируется презентовать на полях четвертого Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке 11-13 сентября. Строительство комплекса инвестор предполагает начать уже в этом году.
Соинвесторами проекта могут выступить южнокорейская компания «Ханаро холдингс», имеющая опыт создания рыбных рынков в таких городах, как Бостон и Сиэтл, и японская компания «Коямура».
Фото Сергея КУЗЬМИНА.
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Рыбный рынок построен будет через несколько лет, а может и не будет а как и откуда подвозить рыбу уже расписали. Пиар превыше всего или писать больше нечего.
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