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Пятница| 10 Мая, 19:20 |
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Во Владивостоке появилась остановка транспорта "Площадь Семёновская"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 09.06.2009 № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока», учитывая протокол заседания комиссии по городской топонимике от 07.02.2019 № 1, администрация города Владивостока постановила присвоить наименование остановке наземного городского транспорта, расположенной в городе Владивостоке, в районе дома № 15 по улице Семёновская, - остановка наземного городского транспорта «Площадь Семёновская».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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