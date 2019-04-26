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08 Мая 2019, 15:13 | Регион сегодня

Во Владивостоке появилась остановка транспорта "Площадь Семёновская"

Остановке наземного городского транспорта, расположенной в городе Владивостоке, присвоено название

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 09.06.2009 № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока», учитывая протокол заседания комиссии по городской топонимике от 07.02.2019 № 1, администрация города Владивостока постановила присвоить наименование остановке наземного городского транспорта, расположенной в городе Владивостоке, в районе дома № 15 по улице Семёновская, - остановка наземного городского транспорта «Площадь Семёновская».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: транспорт  Владивосток 


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