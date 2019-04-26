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08 Мая 2019, 19:43 | Регион сегодня |

10 экипажей из Приморья представили Россию в регате Busan Super Cup International Yacht Race

В Пусане завершилась традиционная международная регата Busan Super Cup International Yacht Race 2019

В регате приняли участие 34 команды из Японии, Кореи и России. Причем из России было целых 10 экипажей, и вся десятка представляла Приморский край: города Владивостока и Находка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-центре яхт-клуба "Семь Футов".

Лодки были поделены на два дивизиона: ORC I  и ORC II.

В первый гоночный день ветер был очень слабым. Планировалось провести три гонки, но с трудом удалось провести только одну. Достаточно много яхт не уложилось в контрольное время и в первой, и во второй группе.

Со старта оторвались большие скоростные корейские яхты. Российские экипажи стремились их догнать, но погода была благосклонна не ко всем.

По итогу первого дня в первой группе лидировали корейцы Vikira, M1 и Sonic, First (капитан Александр Трофименко) стал пятым, Tiburon (капитан Руслан Красноперов) на 8-м месте, Gastion (капитан Дмитрий Ходырев)  – на 10-м.

Во второй группе расклад среди наших команд был такой. Tiffani (капитан Глеб Брант) – 1 место, «Южный Бриз» (капитан Джемал Кикалишвили) - третье, Nika (капитан Роман Печеницын),  – 4-ое. Helena (капитан Юрий Сухарев), Moana V (капитан Евгений Любимов), Decision (капитан Николай Чубенко) и Rate (капитан Сергей Диканов) не смогли финишировать.

На второй день с самого утра подул сильный ветер и в течение дня он усиливался.

Гоночный комитет дал старт первой гонке. Дистанцию для нее поставили покороче, поэтому она прошла очень быстро, ее прохождение заняло у всех участников не более часа. Российские яхты прошли ее бодро.

Дистанцию для третьей гонки сделали в полтора раз длиннее, чем обычно. Александр Трофименко привел свой экипаж на 2-е место после японского Malolo. Последний был оштрафован на очки за нарушение правил прохождения дистанции, но все равно остался на первом месте. По итогу всех гонок по пересчету команда First показала наилучший результат в группе ORCI: «серебро»,  «Тибурон» сумел подняться до 5-го места, сразу после него – Gastion.

Во второй группе Глеб Брант, что называется, рвал всех.В первый и второй день он выигрывал с большим отрывом от всего флота группы.  Третью гонку экипаж Tiffani проиграл Юрию Сухареву, яхта которого при сильном ветре шла, как танк: Helena и по приходу, и по пересчету стала первой.  

Регата для второй группы завершилась следующим образом: Tiffani – 1 место, «Южный Бриз» - второе. Далее, российские экипажи Nika, Helena и Moana V заняли подряд с 5 по 7-е место в турнирной таблице. Чуть отстал от них Николай Чубенко (яхта Decision) – 9 место. На 12-ом месте из 17-ти обосновался Сергей Диканов на яхте Rate.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Пусан  Приморье  регата 


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