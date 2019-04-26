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Во Владивостоке ретро-поезд "Победа" пройдет до Корабельной набережной
На Дальневосточной железной дороге состоялись праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Хабаровску под паровозной тягой прошел традиционный ретро-поезд «Победа» с ветеранами и гостями праздника.
Вместе с ветеранами и тружениками тыла участие в торжественном митинге возле Хабаровского Дворца культуры железнодорожников приняли начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов и другие почетные гости, железнодорожники и жители краевой столицы.
Николай Маклыгин от многотысячного коллектива железной дороги поздравил ветеранов и гостей торжества с Днем Победы, отметил неоценимый вклад, который внесли железнодорожники Дальнего Востока в завоевание Победы и пожелал героям войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.
– С Дальневосточной магистрали ушло на фронт более 6 тысяч человек, – сказал он. – Около 13 тысяч фронтовиков и тружеников тыла были награждены орденами и медалями. Золотыми буквами вписаны в историю подвиги бригад паровозных колонн формирования ДВЖД.
Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны железнодорожников минутой молчания, к мемориалу Славы у Вечного огня были возложены красные гвоздики. Праздничный концерт сопровождался парадом ретротехники.
Во Владивостоке ретро-поезд «Победа» с советским магистральным паровозом серии Л «Лебедянка» проследовал от остановочного пункта Военное шоссе до железнодорожного вокзала Владивосток. В составе поезда: автомобиль Студебекер US-6 с установкой БМ-31 «Андрюша», автомобиль ЗИС-5В, 76-мм дивизионная пушка, вооружение военных лет. Почетных пассажиров во время поездки сопровождал хор, а также участники военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт».
9 мая ретро-поезд «Победа» пройдет до Корабельной набережной и встанет напротив музейного комплекса «Подводная лодка С-56», где все желающие смогут ознакомиться с образцами техники военных лет.
В честь 74-й годовщины Победы с целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны на ДВЖД продолжается акция «Забота» по сбору добровольных пожертвований, в 2019 году в ней приняли участие почти 40 тысяч железнодорожников. На счет Межрегионального координационного совета ветеранов войны и труда поступило более 5,5 млн рублей. Благотворительные пожертвования направлены в региональные и узловые советы ветеранов. Участникам войны и узникам концлагерей вручат по 10 тыс. рублей, труженикам тыла – по 6 тыс. рублей. Ряд ветеранов получат адресную помощь, и не только материальную. Согласно обращениям, будет оказано содействие в ремонте жилья. Часть средств будет направлена на приобретение средств гигиены, лекарств, медицинских аппаратов.
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