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08 Мая 2019, 17:30 | Регион сегодня |

Во Владивостоке ретро-поезд "Победа" пройдет до Корабельной набережной

Все желающие смогут ознакомиться с образцами техники военных лет

На Дальневосточной железной дороге состоялись праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Хабаровску под паровозной тягой прошел традиционный ретро-поезд «Победа» с ветеранами и гостями праздника.

Вместе с ветеранами и тружениками тыла участие в торжественном митинге возле Хабаровского Дворца культуры железнодорожников приняли начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов и другие почетные гости, железнодорожники и жители краевой столицы.

Николай Маклыгин от многотысячного коллектива железной дороги поздравил ветеранов и гостей торжества с Днем Победы, отметил неоценимый вклад, который внесли железнодорожники Дальнего Востока в завоевание Победы и пожелал героям войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.

– С Дальневосточной магистрали ушло на фронт более 6 тысяч человек, – сказал он. – Около 13 тысяч фронтовиков и тружеников тыла были награждены орденами и медалями. Золотыми буквами вписаны в историю подвиги бригад паровозных колонн формирования ДВЖД.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны железнодорожников минутой молчания, к мемориалу Славы у Вечного огня были возложены красные гвоздики. Праздничный концерт сопровождался парадом ретротехники.

Во Владивостоке ретро-поезд «Победа» с советским магистральным паровозом серии Л «Лебедянка» проследовал от остановочного пункта Военное шоссе до железнодорожного вокзала Владивосток. В составе поезда:  автомобиль Студебекер US-6 с установкой БМ-31 «Андрюша», автомобиль ЗИС-5В, 76-мм дивизионная пушка, вооружение военных лет. Почетных пассажиров во время поездки сопровождал хор, а также участники  военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт».

9 мая ретро-поезд «Победа» пройдет до Корабельной набережной и встанет напротив музейного комплекса «Подводная лодка С-56», где все желающие смогут ознакомиться с образцами техники военных лет.

В честь 74-й годовщины Победы с целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны на ДВЖД продолжается акция «Забота» по сбору добровольных пожертвований, в 2019 году в ней приняли участие почти 40 тысяч железнодорожников. На счет Межрегионального координационного совета ветеранов войны и труда поступило более 5,5 млн рублей. Благотворительные пожертвования направлены в региональные и узловые советы ветеранов. Участникам войны и узникам концлагерей вручат по 10 тыс. рублей, труженикам тыла – по 6 тыс. рублей. Ряд ветеранов получат адресную помощь, и не только материальную. Согласно обращениям, будет оказано содействие в ремонте жилья. Часть средств будет направлена на приобретение средств гигиены, лекарств, медицинских аппаратов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: день победы  праздник 


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