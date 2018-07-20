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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:21 |
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Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet отправляется в Россию для набора бортпроводников с Дальнего Востока
С целью дальнейшего расширения своей маршрутной сети не только во Вьетнаме, но и за рубежом авиаперевозчик нового поколения Vietjet проведет конкурсный набор бортпроводников во Владивостоке для россиян, желающих присоединиться к динамично развивающейся иностранной авиакомпании.
Отбор состоится 23 августа 2018 года с 9:30 до 12:00 в отеле «Лотте», расположенном по адресу: Семеновская, 29.
Требования к кандидатам:
Кандидаты должны быть в возрасте от 20 до 30 лет, иметь полное среднее образование или выше, а также сертификат TOEIC либо другие эквивалентные сертификаты на знание английского языка. Потенциальные кандидаты должны иметь приятную внешность и рост от 170 до 185 см для мужчин и от 160 до 175 см для женщин. Кандидаты должны владеть хорошими коммуникативными навыками и быть ориентированными на потребности клиентов.
Заинтересованные кандидаты могут получить дополнительную информацию и пройти онлайн-регистрацию для участия в собеседовании до 22 августа по следующей ссылке: careers.vietjetair.com/vvo-interview. Также можно скачать форму заявки и принести уже заполненную анкету вместе с другими необходимыми документами непосредственно на собеседование.
«В настоящее время Vietjet располагает парком из 60 самолетов A320 и A321, ежедневно выполняющих около 400 рейсов по Вьетнаму и всему региону на международных направлениях, таких как Таиланд, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Китай, Малайзия, Индонезия, Мьянма и Камбоджа. Кроме того, авиакомпания Vietjet быстро движется вперед, в скором времени планируя открыть новые маршруты в Японию, Индию, Россию и Австралию. Это прекрасная возможность для молодых людей по всему миру, желающих работать в динамичной, креативной и амбициозной среде, для реализации своей мечты вместе с Vietjet», − заявил вице-президент компании Vietjet господин Luong The Phuc, отвечающий за работу с персоналом и обучение.
Наряду с тысячами бортпроводников со всего мира, включая Вьетнам, Таиланд, Южную Корею, Малайзию, Китай, Индонезию, Мьянму, Японию и другие страны, кандидаты из России, соответствующие критериям отбора, получат право не только пройти программы подготовки Vietjet, имеющие международную аккредитацию, но также привлекательное вознаграждение и многочисленные перспективы карьерного роста.
В качестве лидера в авиации, индустриях гостеприимства и туризма Vietjet завоевала множество престижных наград за свой исключительный сервис и человеческий капитал. Недавно авиакомпания вошла в «Топ-100 лучших работодателей во Вьетнаме», согласно исследованию, проводимому совместно Anphabe Career Community и Nielsen Market Research Company.
Vietjet − первая вьетнамская авиакомпания нового поколения, предлагающая недорогие и разнообразные услуги для удовлетворения потребностей своих клиентов. Компания не только предоставляет услуги по перевозке, но также использует новейшие технологии электронной коммерции, чтобы предлагать различные продукты и услуги потребителям. Vietjet является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и обладает сертификатом эксплуатационной безопасности (IOSA).
Кроме того, авиакомпания вошла в число топ-500 брендов Азии в 2016 году, согласно рейтингу международной компании по маркетинговым исследованиям Nielsen, и получила звание лучшего азиатского лоукостера в рамках премии TTG Travel Awards − 2015, собравшей голоса путешественников, туристических агентств и туроператоров по всей Азии.
Также на протяжении многих лет Vietjet становится лучшим брендом работодателем Азии по мнению Employer Branding Institute и World HRD Congress. Vietjet также вошла в тройку самых быстрорастущих в мире брендов авиакомпаний на Facebook, согласно рейтингу Socialbakers.
Авиакомпания перевезла более 60 миллионов пассажиров по своей сети, состоящей из 94 внутренних и международных маршрутов, включая Таиланд, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Гонконг, Китай, Малайзию, Индонезию, Мьянму и Камбоджу.
Двигаясь вперед, авиакомпания планирует расширить свою маршрутную сеть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках реализации этого плана Vietjet подписала несколько соглашений о приобретении новых и современных самолетов с ведущими мировыми производителями.
Контакты:
Rusapai｜Anton Elizov +84 932 775 066 | partner@prta.pro
Email: partner@prta.pro
Cell: +7 (950) 289 64 26
Vietjet｜Kieu Duong (Amy) +84-932-775-066｜kieuduong@vietjetair.com
Ms. Kieu Duong (Amy)
Email: kieuduong@vietjetair.com
Cell: +84 932 775 066
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