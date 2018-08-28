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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Сентября, 18:05 |
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Завод строительных материалов откроют в Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и представитель компании «ДНС Лес» Константин Богданенко на третьем ВЭФ подписали соглашение о намерениях реализации инвестпроекта по производству ориентированно-стружечных плит (ОСП) для строительной отрасли.
Проект планируют реализовать на территории Свободного порта Владивосток – в городе Спасск-Дальний. Общий объем капиталовложений в строительство завода составит более 400 миллионов рублей и предполагает создание более 140 новых рабочих мест. Уже в в 2019 году «ДНС Лес» предполагает вывести предприятие на промышленные объемы до 30 тысяч кубометров в год.
Открытие подобного производства в Приморье повлияет на рыночную стоимость ОСП плит, так как сейчас лист ОСП во Владивостоке стоит на 30% дороже, чем в западной части страны. Причина кроется в дальней логистике – ближайший к Дальнему Востоку завод находится в Курганской области. Создание в регионе круглосуточного производства по выпуску принципиально нового продукта на рынке строительных материалов с использованием низкосортной неделовой древесины решит эту проблему.
Отметим, на сегодняшний день подобную продукцию в России выпускают всего в четырех регионах – в Московской, Кировской, Курганской областях и Республике Карелия. Приморье станет пятой территорией, где будет налажено уникальное производство.
Выпуск ориентированно-стружечных плит – процесс поэтапный и довольно длительный. Древесное сырье сначала отпаривается в специальных бассейнах, потом бревна зачищаются от коры и попадают в стружечные станки, после чего полученная прямоугольная плоская щепа сушится и обрабатывается водостойкой смолой и парафином. В таком виде она поступает в формирующие машины, где выстилается перпендикулярными по отношению друг к другу слоями. Затем непрерывный стружечный ковер взвешивается, прессуется, сушится и при необходимости шлифуется. Толщина ОСП-плит колеблется в диапазоне от 6 до 40 миллиметров. По окончании готовые панели раскраиваются на заданные форматы. В результате получается прочный и эластичный материал за счет сохранения в щепе всех свойств массива дерева и исключения таких дефектов, как сучки и изменение направления волокон в процессе естественного роста.
«В конце этого года мы начинаем производить продукцию, которая также необходима для домостроения в Приморье, но уже на рынке малоэтажного строительства. Мы будем делать фанеру OSB и еще некоторые изделия для малоэтажного жилья. Мощности пока что тоже сравнительно небольшие - порядка 50-60 кубометров такой продукции, но они наращиваемы, все зависит от рынка и потребления продукции», - сообщил директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", ООО «ДНС Лес» учреждено «ДНС Групп». Генеральный директор ООО «ДНС Групп» (головная компания группы) – Дмитрий Алексеев, ему же принадлежит самый крупный пакет долей компании в 48,73%. Еще 43,88% принадлежат Юрию КАРПЦОВУ (контролирует вместе с Дмитрием Алексеевым интернет-дискаунтер «Технопоинт»), остальные доли разбиты мелкими пакетами между пятью физлицами. При этом партнер Алексеева и Карпцова Константин Богданенко с выходом на политическую авансцену вышел из состава учредителей, но продолжает сохранять контроль над своей долей прибыльного бизнеса. За последние полтора года хозяйства у «ДНС Групп» прибавилось. В декабре 2015 года были учреждены ООО «Авиаполис Янковский» и ООО «ДНС Лоджистик», в июне 2016 года – ООО «ДНС Лес», ООО «ДНС Дом» и ООО «ДНС Девелопмент». Все новые компании зарегистрированы во Владивостоке по одному и тому же адресу: проспект 100-летия Владивостока, д. 155, корп. 3, офис 5. В декабре 2016 года этот список пополнило ООО «Домостроительный комбинат Приморье» («ДСК Приморье»), местом регистрации которого стало с. Вольно-Надеждинское.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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