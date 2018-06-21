На ВЭФ-2017 во Владивостоке подписано 217 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 2,5 трлн рублей

Если в прошлом году в Форуме участвовали 3 500 делегатов, то на ВЭФ-2017 собрались свыше 6 000 человек более чем из 60 стран. По предварительным данным на Форуме было подписано 217 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 2,5 трлн рублей.
«Половина всех подписанных соглашений связана с реализацией проектов, относящихся к промышленному производству. Остальные договоренности касаются таких сфер, как транспорт, логистика, добыча полезных ископаемых, сельское и рыболовное хозяйство, туризм и другие», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ.
Среди самых крупных проектов – строительство Амурского газоперерабатывающего завода, инвестиционный проект по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив Евро-5 и прочей нефтехимической продукции, а также строительство Находкинского завода минеральных удобрений.
По словам полпреда в ДФО, более 90% инвестиций приходят в регион из России, 7% – из Китая, 07% из Республики Кореи и 0,6% – из других стран. При этом порядка 70% производимой продукции уходит на внешние рынки, и 30% остается внутри.
«Можно говорить о начале второго этапа развития Дальнего Востока. Мы научились привлекать инвестиции и дальше продолжим помогать инвесторам в реализации их проектов. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на комплексном социально-экономическом развитии региона. Нашим приоритетом должно стать повышение качества жизни на Дальнем Востоке и создание необходимой инфраструктуры для будущих сотрудников строящихся предприятий», — подчеркнул Юрий Трутнев.