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Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
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Приморье посетили независимые акционеры компании MelcoGroup
Встреча прошла спустя ровно месяц после подписания соглашения между Приморским краем и группой компаний Melco. Напомним, в сентябре в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса стороны подписали соглашение о проекте по развитию трех участков интегрированной курортной зоны «Приморье» с общим объемом инвестиций более чем 700 миллионов долларов США.
Алексей Старичков рассказал гостям о том, что в последние два года в Приморье наблюдается резкое увеличение числа туристов. По итогам года число гостей края составит 1 миллион 200 тысяч человек. В следующем году планируется увеличение этого показатели на 10 процентов. К 2017 году, согласно государственной программе по развитию туризма в Приморье, число туристов должно достичь 10 миллионов человек в год, сообщили DVKAPITAL.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.
Независимые акционеры группы компаний MelcoGroup отметили интерес со стороны туристов к Приморью. Алексей Старичков подчеркнул, что около 70 процентов иностранных туристов, приезжающих в Приморье – это жители северо-восточного Китая.
На встрече стороны обсудили меры, принимаемые руководством России и края по увеличению туристической привлекательности региона. Это и инфраструктура, созданная в преддверии саммита АТЭС, и поправки, принятые Правительством страны к закону о туризме. Речь идет о вхождении Международного аэропорта Владивостока в число российских аэропортов, прилетая через которые иностранные гости смогут находиться в России 72 часа без оформления визы.
Речь также зашла о реконструкции инфраструктуры международных сухопутных пунктов пропуска, расположенных в Приморье – «Пограничный» и «Краскино».
Акционеры компании Melco отметили, что компания намерена развивать на территории интегрированного курорта «Приморье» не только игорную инфраструктуру, но и сопутствующее ей направление – отели и сферу развлечений.
Напомним, компания Melco International Development Limited готова инвестировать в Дальний Восток 8 миллиардов долларов и более. Об этом сообщил глава компании Лоуренс Хо на 5 ежегодном Инвестиционном Форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», который прошел 1-3 октября в Москве.
По словам мистера Лоуренса Хо, компания Melco планирует активно развиваться в Приморском крае.
«Мы планируем, что в Приморье мы откроем курорт уже в следующем году. Здесь мы хотим создать многопрофильный курорт, где могли бы трудиться десятки тысяч человек. Плюс компании обслуживающие его – это еще не менее 5 тысяч человек. И многие другие компании могут обслуживать эту курортную зону», - отметил он в своем выступлении.
Интерес азиатских компаний к развлекательной зоне «Приморье» объясняется ее удобным расположением. В частности, от китайского города Харбина до Владивостока всего 1,5 часа полета, а от Пекина – 2,5 часа, в то время как путь из китайской столицы до Макао занимает почти 4 часа.
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