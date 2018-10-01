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08 Октября 2018, 12:56 | Регион сегодня |

Во Владивостоке состоится премьера документального спектакля "Ларисса"

Спектакль рассказывает об эмигрантской судьбе Лариссы Андерсен – легенде русского Китая прошлого века

18 октября во Владивостоке в Пушкинском театре, в рамках ХVIII Дальневосточного Пушкинского фестиваля искусств «Болдинская осень», состоится премьера документального спектакля «Ларисса» – в память о русских без России (театр-студия «Окно». Режиссер, автор сценария Виктория Василькевич).
 
Спектакль рассказывает об эмигрантской судьбе Лариссы Андерсен – легенде русского Китая прошлого века, известной поэтессе, танцовщице, вошедшей в число ста самых красивых русских женщин ХХ столетия (рейтинг Первого канала Российского телевидения). Она была знакома с удивительными людьми своего времени – Александром Вертинским, семьей Рерихов и Янковских, Арсением Несмеловым, Евгением Евтушенко. И это был круг равных.

 

 
Фото из архива Лариссы Андерсен
 

«В память о родине Ларисса Андерсен оставила прежнее написание имени – с двумя «с»,  и стихи, которые всегда и везде писала только по-русски, – рассказывает Тамара Калиберова, один из авторов сценария, хранитель и исследователь архива поэтессы. – Ларисса наша землячка, она родилась в Хабаровске, в семье офицера царской армии. В 1920 г. оказалась во Владивостоке, жила на Русском острове, в военном городке, где временно разместился Хабаровский графа Муравьева-Амурского кадетский корпус (ее отец служил здесь)».

Одиннадцатилетней девочкой в 1922 г. Ларисса покинула  Владивосток, отправившись в свое пожизненное эмигрантское плавание. Первая остановка была в Китае, где она прожила 34 года. Здесь расцвели ее поэтический, сценический и даже подиумный таланты. Александр Вертинский, поклонник  поэтического дара и красоты Лариссы Андерсен, посвящал ей стихи. В спектакле впервые прозвучат строки одного из его писем к ней. Пьеса писалась на основе документальных материалов: дневников поэтессы,  писем, воспоминаний, эмигрантских журналов,  сохранившихся в ее уникальном архиве.

В спектакле представлены также оригинальные танцы и сценические  костюмы, восстановленные благодаря уцелевшим рукописям, подлинным нарядам (реконструкция и исполнение – Виктория Волкогонова, доцент кафедры сценического движения и танца ДВГИИ; расшифровка нотного материала и исполнители: партия фортепиано – Леонид Букин, солист и концертмейстер Приморской краевой  филармонии; партия скрипки – Миляуша Миргалимова, артистка оркестра Приморской краевой филармонии). Зрители впервые смогут увидеть танцы в том виде, какими их задумала и исполняла Ларисса Андерсен. А еще на сцене, наряду с актерами «действующими лицами» станут подлинные предметы из эмигрантского прошлого Лариссы:  шляпная коробка, чемодан, скатерть…

– Сегодня бесценное собрание Лариссы Андерсен – редкие рукописи, фотографии, книги, письма, коллекция сценических костюмов, подиумных нарядов – находится во Владивостоке, – говорит Тамара Калиберова. – Пришло время создать музей Лариссы Андерсен, который бы положил начало музею русской эмиграции. Владивосток был последней точкой исхода после революции 1917 года. Важно, чтобы он стал точкой возвращения:  русских – в Россию».

На премьерных показах спектакля «Ларисса», которые состоятся  в Пушкинском театре 18 и 27 октября в 18.30, можно будет также приобрести только что вышедшую в свет новую книгу Л. Андерсен «Цветы березы», куда вошли ее стихи и лирическая проза, никогда не издававшиеся в России.

Лариса РЕКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: спектакль  культура  премьера 


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