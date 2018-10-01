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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке высадят почти 3000 саженцев рододендрона даурского
Как сообщила заместитель начальника управления дорог и благоустройства мэрии Ольга Цой, высадка саженцев рододендрона продлится в течение двух недель и должна завершиться до конца октября. В схеме – более 30 мест в различных районах Владивостока.
Прошедший акцион стал вторым в этом году. Компания «Тендерная мастерская», которая весной стала победителем первого, не осуществила поставку саженцев в установленные сроки и таким образом не выполнила условия муниципального контракта. За неисполнение обязательств на предприятии «Содержание городских территорий» было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке с дальнейшим внесением ООО «Тендерная мастерская» в реестр недобросовестных поставщиков.
Напомним, во Владивостоке запущена масштабная программа по озеленению. По поручению главы города Виталия Веркеенко городские скверы, парки и зелёные зоны украсили молодые саженцы деревьев и кустарников. С начала весны в столице Приморья уже высадили около 2,5 тысяч кустарников и деревьев и более 200 тысяч цветов. Новые кустарники и деревья украшают Чеховский и Курсантский скверы, сквер на Магнитогорской, парк Победы, скверы Суханова, Муравьева-Амурского, Веры и надежды, зелёные зоны на улицах Русской, Калинина, Уборевича, площади Луговой и многие другие.
«Программа озеленения города рассчитана на несколько лет. Это будут вечнозелёные растения и рододендрон – официальный природный символ Владивостока», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Алексей Воронин (фото)
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