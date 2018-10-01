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Еще сутки есть у торговых точек Приморья для подачи заявки на Tax Free
Департамент туризма Приморского края совместно с департаментом лицензирования и торговли региона формирует список организаций розничной торговли, которые готовы возвращать гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз, налог на добавленную стоимость. Заявки от торговых точек, соответствующих требованиям для работы с системой Tax Free, принимаются до 10 октября 2018 года.
Как пояснили в департаменте, ранее регион уже направлял в Министерство промышленности и торговли России свои предложения по торговым объектам в Приморье, которые могли бы работать в рамках Tax Free, однако в итоговый перечень, утвержденный ведомством, приморские организации не вошли. Сейчас департамент снова готовит список приморских торговых точек для отправки в Минпромторг.
«В данный момент в проект перечня уже включены объекты, которые мы подавали в министерство в прошлый раз. Это девять крупных, пользующихся популярностью магазинов: развлекательный комплекс Tigre de Cristal, торговые центры Clover House, “Седанка-Сити”, “Дружба”, “Черемушки” и прочие. Также мы готовы рассмотреть и другие организации, которые хотят стать участниками Tax Free», – отметили в ведомстве.
Подчеркнуто, что торговые точки, претендующие на включение в перечень, должны соответствовать критериям, установленным ранее Минпромторгом. В частности, объекты должны работать более двух лет, быть плательщиком НДС и не иметь задолженностей по уплате налогов, страховых взносов, сборов, штрафов, процентов и пеней.
«Если организация соответствует всем требованиям, то она может подать в департамент лицензирования и торговли Приморского края заявление, оформленное на фирменном бланке, по утвержденной форме и справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца подачи документов каких-либо задолженностей», – сообщили специалисты.
Документы принимаются на licence@primorsky.ru до 10 октября 2018 года.
Напомним, в ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о введении на территории государства системы компенсации налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. С 2018 года граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, могут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров в нашей стране.
Получить компенсацию налога можно двумя способами: через оператора, который осуществляет взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, а также напрямую через магазин, который участвует в этой системе.
Пока система действует только в четырех регионах России: Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.
По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, распространение режима Tax Free на территорию края позволит повысить туристскую привлекательность региона и сыграет важную роль в достижении главной цели отрасли – доведении к 2025 году турпотока в край до 8 миллионов человек в год.
«Основная задача, которая стоит перед нами – продвижение Приморского края как туристской дестинации. Режим Tax Free обладает общемировой известностью, все туристы, особенно из Азии, знают, что наличие данного режима обеспечивает возможность возврата налогов, уплаченных на территории, а это значит – более доступные цены на товары: ювелирные изделия, косметику, одежду. Поскольку шопинг в Приморье – это одно из значимых направлений для привлечения туристов из Кореи, Японии и Китая, введение такого режима благоприятным образом скажется в первую очередь на имидже региона и уже во вторую очередь, в долгосрочной перспективе, безусловно, отразится и на росте туристских потоков», – подчеркнул он.
Отметим, в феврале этого года Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через государственную границу России, которые будут тестировать систему компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в нашей стране. В том числе получить налоговый вычет зарубежные путешественники смогут в двух пунктах пропуска в Приморье – преференцию будут предоставлять воздушный пункт пропуска Владивосток и одноименный морской пункт пропуска.
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