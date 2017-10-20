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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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08 Ноября 2017, 15:17 | Регион сегодня |
В Москве прошли мероприятия, посвященные утверждению православия на якутской земле
В день народного единства, 4 ноября 2017 года, в рамках дней Республики Саха (Якутия) в г. Москве состоялись мероприятия, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
Главным событием стала Божественная Литургия в Успенском соборе Московского Кремля. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
В этот знаменательный день Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл за вклад в строительство Храма Блаженной Матроны Московской в г. Верхоянске наградил орденом Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, третьей степени директора СХПК “Полюс холода”, депутата Ил Тумэна III созыва Екатерину Портнягину.
В Высоко-Петровском монастыре состоялась праздничная трапеза для участников Божественной Литургии. Для гостей провели экскурсию по монастырю. Высоко-Петровский монастырь был основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси. Архитектурный ансамбль Высоко-Петровского монастыря формировался с начала XVI до середины XVIII веков и представляет собой хорошо сохранившийся архитектурный памятник «Нарышкинского барокко». 10 октября 2009 года решением Святейшего Патриарха и Священного Синода в обители возродилась монашеская жизнь. Главной святыней монастыря является чтимая икона со святыми мощами святителя Московского Петра.
Трапеза началась с общей молитвы. Первый Президент республики, Государственный советник Якутии Михаил Николаев, открывая мероприятие, отметил: «Несмотря на то, что мы живем в мире материального производства, наша святая обязанность - постигать мир духовности».
Первый президент Якутии напомнил, что в 1991 году после его обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси возродилась Якутская епархия и сегодня стремительными темпами восстанавливается.
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, обращаясь к участникам трапезы, поздравил их со всенародным праздником - с Днем народного единства и подчеркнул, что большую роль в объединении народа в борьбе с иноземными захватчиками сыграла Русская православная церковь. Анатолий Добрянцев напомнил, что патриарх Гермоген благословил ополченцев, народ иконой Казанской Божьей Матери, которая явила свое чудесное заступничество за Русь.
Первый вице-спикер Ил Тумэн отметил, этот год в республике посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 220-летию Святителя Иннокентия Вениаминова, который сыграл важную роль в жизни народов Сибири, Дальнего Востока. Анатолий Добрянцев рассказал о научно-исследовательской, этнокультурной, просветительской экспедиции «По следам государевых ямщиков», приуроченной к юбилейным датам. Парламентарий обратил внимание участников торжества на то, что во время экспедиции летом этого года ее участники прошли 2750 километров от Якутска и до Иркутска по всему пути старого ямщицкого тракта и были на малой родине Иннокентия Вениаминова в селе Анга Иркутской области, посетили его дом.
Первый вице-спикер Ил Тумэна пожелал всем укреплять дружбу между народами, мира и добра.
Далее в Высоко-Петровском монастыре состоялся концерт духовной музыки детской музыкальной хоровой школы «Соловушка» из г. Нерюнгри.
Татьяна Сидельникова, художественный руководитель старшего концертного хора детской музыкальной хоровой школы “Соловушка”, заслуженный деятель искусств Якутии, отметила, что коллектив третий раз принимает участие в Божественной Литургии. Ранее хор дважды пел в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве. В этом году в Божественной Литургии приняли участие 39 детей старшей группы хора.
Концертная программа духовных произведений из десяти номеров подготовлена по благословению Владыки, архиепископа Якутского и Ленского Романа. Коллектив исполнил «Хвалите» из «Трехголосной литургии» Дмитрия Бортнянского, «Богородице Дево, радуйся» из «Всеношного бдения» Сергея Рахманинова, хоровой цикл «Времена года» Николая Берестова и другие произведения.
В Высоко-Петровском монастыре многократный лауреат фотоконкурсов, отличник культуры Якутии, фотограф из Нерюнгри Юрий Коковин представил свои великолепные работы о природе, животном мире Якутии.
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