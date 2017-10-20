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08 Ноября 2017, 18:40 | Регион сегодня

В Приморье будут развивать судостроительный кластер

На особом контроле властей – вопрос развития судостроения и поддержки судоремонта

Строительство рыболовного флота, заказы для малых предприятий, диверсификация существующих производств – перспективы развития промышленности в Приморье врио губернатора края Андрей Тарасенко обсудил с участниками расширенного заседания профильного Общественного экспертного совета в среду, 8 ноября.

Глава региона подчеркнул, что будет уделять самое пристально внимание развитию промышленных производств в крае. Андрей Тарасенко отметил, что уже начал переговоры с представителями профильных ведомств и министерств, бизнеса по вопросу создания в крае сборочных производств сельскохозяйственной техники, производства полиэтилена. Подчеркнул, что на особом контроле – вопрос развития судостроения и поддержки судоремонта.

«Мы договорились с Минсельхозом и Росрыболовством, что введем предпринимательскую квоту, в которой будет развиваться малый флот – это, в основном, суда для рыбодобычи и рыбопереработки, средние морозильные траулеры и малые рыболовные траулеры. Договорился с Минпромом, что смогут дать компенсацию на погашение процентной ставки целевым способом тем, кто будет строить такие суда. К тому же, сейчас у нас практически нет собственных перевозчиков. Думаем, как организовать заказ на верфях. Что касается организации судоремонта хотелось бы с вами обсудить, какие возможности есть, какая вам от нас помощь нужна, чтобы можно было восстановить мощности», – обратился к участникам заседания Андрей Тарасенко.

Генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Юрий Фильченок отметил, что в Приморском крае не менее десятка предприятий, которые могли и хотели бы этим заниматься. В то же время обозначил, что требуются проекты, которые были бы рассчитаны именно на Дальний Восток.

«Мы все это когда-то прорабатывали. Нас волнует активная позиция дальневосточных рыбопромышленных компаний. Давайте заново садиться и вместе обсуждать», – предложил он.

Врио Губернатора Приморья акцентировал внимание, что работа должна быть выстроена таким образом, чтобы заказчики обращались именно на местные судоверфи.

Участники заседания сошлись во мнении, что развитие промышленных предприятий должно включать в себя такое понятие как мультипликативный эффект.

«Два мощных кластера – судостроительный и авиационный – должны обеспечивать заказами в первую очередь приморские предприятия. Буду за это бороться», – заявил врио губернатора.

Так, например, сегодня Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» – предприятие с полным технологическим циклом – готова «вынести» часть компетенций на местный рынок.

«Есть ряд компетенций, которые сегодня требуют разноса по технологическим принципам. Готовы передать на аутсорсинг производство некоторых изделий. С “Аскольдом” договорились по производству тары. Выводим также общехозяйственные компетенции за периметр производства», – обозначил управляющий директор «Прогресса» Юрий Денисенко.

В ходе заседания обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий, работы конструкторских бюро, реализации имеющихся разработок и другие.

Подчеркнуто, что решению многих обозначенных задач должен способствовать закон о промышленной политике в Приморье, который был принят, но пока не дал ожидаемого эффекта. Член ОЭС, председатель совета директоров ОАО «Ураган» Павел Богдановский предложил создание специализированной организации, которая взяла бы на себя сопровождение промышленного кластера в области судостроения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: судостроительный кластер 


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