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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Ноября, 19:46 |
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В Амурской области начали подготовку к международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум-2018"
В выставочно-деловом формате она пройдёт уже в пятый раз. Даты, главная тема и место её проведения пока обсуждаются. Однако организаторы уже определились, что стоимость участия для экспонентов останется на уровне 2017 года. Приём заявок стартовал.
Традиционно «АмурЭкспорФорум» пройдёт в рамках Ярмарки приграничных городов, что предполагает синхронное её проведение с Международной торгово-экономической ярмаркой в г. Хэйхэ.
В рамках деловой программы проводятся форумные мероприятия, на которые собираются представители бизнеса России и Китая. В 2017 году в них приняли участие более 400 человек, в том числе свыше 230 представителей бизнеса КНР.
При подготовке к «АмурЭкспоФоруму-2018» министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства приняло решение собрать предложения потенциальных участников выставки по формированию экспозиционной и деловой ее части. Например, какие темы хотели бы обсудить бизнесмены на форуме. Предложения принимаются на электронную почту amurexpoforum@mail.ru, а также по телефонам 8-914-580-77-87, 8-914-5-380-332, 8-924-673-05-04.
Традиционно для привлечения посетителей программой выставки предусмотрена обширная культурная часть. Так, в 2017 году проходил фестиваль здорового образа жизни и фотокросс. В общей сложности, за три дня выставку обычно посещают 8-10 тысяч человек.
Сохранится в 2018 году и смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 10 компаний с 21 видом товаров.
Компании уже могут подавать заявки на участие в Амурской международной выставке-форуме «АмурЭкспоФорум-2018». Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742.
Для справки: Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2017 году на 6000 кв. м. площади разместилось более 130 экспонентов, выставку посетили более 8 тысяч человек.
В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
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