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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Ноября, 15:17 |
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В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
Продукты по сниженным ценам можно купить во всех районах Владивостока. Литр молока по 48 рублей, хлеб по 19 рублей 90 копеек и макароны по 15 рублей 90 копеек. Социальную программу «Город для людей» продолжают реализовывать в магазинах Владивостока. На витринах торговых точек найти продукты с минимальной наценкой несложно – их отличают яркие ценники, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Приобрести продукты по сниженным ценам может каждый. В списке товаров - колбасные изделия и сыры, мясные и молочные продукты, крупы и консервы, а также многое другое. Сегодня в программе по социальной поддержке участвуют магазины сети супермаркетов «Реми», 24 магазина «Мельница» ИП Бобыкина и розничный отдел ИП Касенковой, расположенный на универсальном розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32.
24 магазина «Мельница» ИП Бобыкина располагаются по следующим адресам: ул. Сабанеева, д. 15в; ул. Прапорщика Комарова, д. 32; ул. Пихтовая, д. 4а; ул. Нейбута, д. 67; ул. Магнитогорская, д. 11; ул. 4-я Круговая, д. 14а; ул. Калинина, д. 273; ул. Луговая, д. 22-26/223; ул. Фадеева, д. 4б; ул. Героев Хасана, д. 12; ул. Нейбута, д. 85б; проспект Острякова, д. 13; ул. Карбышева, д. 11; ул. Иртышская, д. 17; Народный проспект, д. 9; ул. Некрасовская, д. 69; ул. Анны Щетининой, д. 9; ул. Мичуринская, д. 5; ул. Терешковой, 21; проспект 100-летия Владивостока, 105, стр. 4; ул. Чапаева, 24а; ул. Адмирала Юмашева, 2в; ул. Ульяновская, 4а; ул. Ладыгина, 7.
Адресный список супермаркетов «Реми»: ул. Деревенская, 14а; пр-т Красного Знамени, 57; ул. Шуйская, 23а (в районе автовокзала); ул. Адмирала Юмашева, 14г; ул. Волгоградская, 20; ул. Борисенко, 35, корп. 3; ул. Героев Хасана, 4; ул. Русская, 85а (ТЦ «Аврора»); ул. Хабаровская, 9; ул. Ильичёва, 11а; ул. Фирсова, 3; ул. Шилкинская, 10а; ул. Вилкова, 5; ул. Калинина, 230.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, за неделю в супермаркетах Владивостока наблюдается снижение цен на социально значимые продукты.
«Литр молока в “Михайловском” сейчас стоит 50 рублей, “Реми” снизил цену на яйца и растительное масло – до 67 рублей за десяток и 64 рублей за литр», – сообщили в ведомстве.
В супермаркете «Реми» также самая дешевая свинина – 240 рублей за килограмм. Кроме того, здесь можно приобрести картофель по 22 рубля, рис и сахар по 45 рублей за килограмм – сейчас это самые выгодные цены среди наблюдаемых торговых сетей, сообщили в администрации Приморья.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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