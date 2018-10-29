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08 Ноября 2018, 14:48 | Регион сегодня

Регулярный авиарейс может связать Приморье и Северную Чхунчхон

Сейчас в Приморский край из Республики Корея еженедельно выполняется более 60 авиарейсов, не только из Сеула и Пусана, но и из небольших городов

Приморье и южнокорейская провинция Северная Чхунчхон договорились о развитии туризма, медицины и создании совместных производств. Вопросы сотрудничества обсудили вице-губернаторы двух территорий Константин Богданенко и Ли Чан Соп, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Встреча представителей администраций Приморского края и провинции Северная Чхунчхон состоялась на площадке первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, который проходит с 7 по 9 ноября в городе Пхоханг, Республики Корея.

«Я очень надеюсь, что наши регионы продолжат сотрудничать в области туризма и медицины, что мы сможем создать совместные предприятия по производству косметических средств», – отметил Ли Чан Соп.

Константин Богданенко подчеркнул значимость укрепления культурных связей и гуманитарного обмена между двумя регионами, обратил внимание на высокий потенциал развития сотрудничества в области туризма.

«Для этого необходимо наладить прямое сообщение между нашими регионами. Сейчас в Приморский край из Республики Корея еженедельно выполняется более 60 авиарейсов, не только из Сеула и Пусана, но и из небольших городов. Предлагаю пополнить список маршрутов и регулярным авиарейсом из провинции Северная Чхунчхон. Это позволит нам развить не только туризм, но и в последующем укрепить сотрудничество в сфере бизнеса. Ведь решения о создании совместных производств принимают люди, и у них должна быть возможность лучше узнать регион, где они планируют найти партнеров и вести дела», – отметил он.

Делегацию провинции Северная Чхунчхон пригласили посетить Приморский край для того, чтобы перейти к проработке вопросов по созданию совместных предприятий в сфере сельского хозяйства, по производству косметики.

«Мы готовы подготовить презентацию об уникальных разработках Дальневосточного отделения Российской Академии Наук в сфере компонентов и рецептур для производства косметики, чтобы вы могли больше узнать о наших возможностях в этой области», – добавил директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

По итогам встречи вице-губернаторы Константин Богданенко и Ли Чан Соп подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между Приморским краем и провинцией Северная Чхунчхон.

Напомним, в работе первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества принимают участие девять субъектов Дальневосточного федерального округа, включая Приморский край, и 17 территорий Республики Корея.

На форуме администрации регионов двух стран укрепляют деловые связи и обсуждают перспективы реализации совместных проектов в рамках концепции «9 мостов сотрудничества», которую поддерживают Президент России Владимир Путин и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Она предполагает развитие таких направлений как газовая промышленность, железнодорожное сообщение, портовая инфраструктура, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, а также создание совместных предприятий и, соответственно, новых рабочих мест.

Фото – администрация Приморского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Республика Корея  авиарейс 


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