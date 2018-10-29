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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Ноября, 15:17 |
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Регулярный авиарейс может связать Приморье и Северную Чхунчхон
Приморье и южнокорейская провинция Северная Чхунчхон договорились о развитии туризма, медицины и создании совместных производств. Вопросы сотрудничества обсудили вице-губернаторы двух территорий Константин Богданенко и Ли Чан Соп, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Встреча представителей администраций Приморского края и провинции Северная Чхунчхон состоялась на площадке первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, который проходит с 7 по 9 ноября в городе Пхоханг, Республики Корея.
«Я очень надеюсь, что наши регионы продолжат сотрудничать в области туризма и медицины, что мы сможем создать совместные предприятия по производству косметических средств», – отметил Ли Чан Соп.
Константин Богданенко подчеркнул значимость укрепления культурных связей и гуманитарного обмена между двумя регионами, обратил внимание на высокий потенциал развития сотрудничества в области туризма.
«Для этого необходимо наладить прямое сообщение между нашими регионами. Сейчас в Приморский край из Республики Корея еженедельно выполняется более 60 авиарейсов, не только из Сеула и Пусана, но и из небольших городов. Предлагаю пополнить список маршрутов и регулярным авиарейсом из провинции Северная Чхунчхон. Это позволит нам развить не только туризм, но и в последующем укрепить сотрудничество в сфере бизнеса. Ведь решения о создании совместных производств принимают люди, и у них должна быть возможность лучше узнать регион, где они планируют найти партнеров и вести дела», – отметил он.
Делегацию провинции Северная Чхунчхон пригласили посетить Приморский край для того, чтобы перейти к проработке вопросов по созданию совместных предприятий в сфере сельского хозяйства, по производству косметики.
«Мы готовы подготовить презентацию об уникальных разработках Дальневосточного отделения Российской Академии Наук в сфере компонентов и рецептур для производства косметики, чтобы вы могли больше узнать о наших возможностях в этой области», – добавил директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.
По итогам встречи вице-губернаторы Константин Богданенко и Ли Чан Соп подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между Приморским краем и провинцией Северная Чхунчхон.
Напомним, в работе первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества принимают участие девять субъектов Дальневосточного федерального округа, включая Приморский край, и 17 территорий Республики Корея.
На форуме администрации регионов двух стран укрепляют деловые связи и обсуждают перспективы реализации совместных проектов в рамках концепции «9 мостов сотрудничества», которую поддерживают Президент России Владимир Путин и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Она предполагает развитие таких направлений как газовая промышленность, железнодорожное сообщение, портовая инфраструктура, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, а также создание совместных предприятий и, соответственно, новых рабочих мест.
Фото – администрация Приморского края.
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