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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Ноября, 22:45 |
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Во Владивостоке началась активная борьба с зарплатой "в конвертах"
Во Владивостоке проходит месячник по легализации трудовых отношений. Его задача – проинформировать население и работодателей о негативных последствиях неформальной занятости и зарплаты «в конвертах», а также об ответственности за нарушение трудового законодательства. Мероприятия в рамках месячника продлятся до 30 ноября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Организатором месячника выступает администрация Владивостока, специалисты которой совместно с налоговой инспекцией, Государственной инспекцией по труду, а также правоохранительными органами, центром занятости ведут планомерную просветительскую работу по снижению неформальной занятости.
Так, в рамках проекта на предприятиях и в организациях города планируется распространить около 6 тысяч анкет. Заполнить их, анонимно ответив на несколько вопросов, могут все желающие. Кроме того, разработан ряд памяток для работников и работодателей (прилагаются), которые распространяют в МФЦ Владивостока, учреждениях образования, а также во время массовых мероприятий. Также в ноябре на ряде городских предприятий пройдут рейды по выявлению и предупреждению неформальной занятости.
«Безусловно, такую работу мы проводит постоянно, - говорит начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Леонид Симанчук. – Во время месячника лишь активизируем свои действия».
Проблема неформальной занятости (то есть работы где-либо без официального трудоустройства) остается крайне негативной тенденцией как во Владивостоке, так и в целом по стране. Сегодня в городе насчитываются сотни компаний, где сотрудники официально не оформлены, и заработная плата, соответственно, им выплачивается в конвертах. Чаще всего такие условия создает работодатель, однако нередко такое положение вещей устраивает и самих работников. Когда люди молоды и здоровы, они, к сожалению, не хотят задумываться, что могут заболеть или получить травму на производстве, а также когда-нибудь выйдут на пенсию.
Получая более высокую зарплату «в конвертах», граждане забывают, что теряют все меры социальной поддержки. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей.
Тем временем во Владивостоке продолжают работу телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и зарплаты ниже установленного размера:
– в Государственной инспекции труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38);
– в администрации города Владивостока (тел. 2614-444, 2614-485);
– в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» (тел. 226-74-82).
Работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:
– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 94, e-mail: vladtrud@vlc.ru);
– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).
ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы
1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключение которого является обязательным условием при приеме на работу (статья 16 ТК РФ).
Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать подпись работника о получении своего экземпляра договора.
ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-правового договора, если фактически между ними имеют место трудовые отношения (часть 2 статьи 15 ТК РФ).
2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). В 2018 году МРОТ в Приморском крае установлен в размере 9489 рублей.
3. Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод:
- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- судебная защита.
Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Приморском крае осуществляется Государственной инспекцией труда в Приморском крае (г. Владивосток, ул. Пологая, д.68, тел. 8(423) 226–96–63).
Обязательным условием для проведения внеплановой проверки является обращение или заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав.
В целях информирования государственных (муниципальных) органов власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться:
- по телефону «горячей линии» 8 (423) 202-27-81;
- электронному адресу: http://git25.rostrud.ru/pismo_v_gosudarstvennuyu_inspektsiyu_truda/;
Неоформленные официально трудовые отношения
влекут за собой серьезные последствия
Не оформление трудовых отношений лишает работников права на социальное страхование, ряд социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством. В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушений работодателем данных ранее обещаний, например, по сумме заработной платы, доказать вину работодателя и восстановить права работника практически невозможно.
Работникам стоит помнить, что при официально неоформленных трудовых отношениях, в том числе применении «серых схем» выплаты заработной платы:
- работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний: при наступлении
страхового случая работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности,
страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и
социальную реабилитацию;
- не идет страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
- работодатель не перечисляет соответствующие суммы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к назначению более низких размеров пенсии и малообеспеченности работникав пожилом возрасте;
- работники лишают себя возможности получать оплачиваемые больничные листы,
оформление отпуска по беременности и родам, и отпуск по уходу за ребенком до достижении им
трехлетнего возраста, пособие по безработице и выходное пособие при увольнении по сокращению штата;
- работники не смогут получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в банке.
Неофициальные трудовые отношения, в частности «теневая» заработная плата – это прямые потери бюджета. Вследствие чего происходит уменьшение финансирования социальных программ, сокращение объемов бесплатной медицинской помощи, а так же приводит к сокращению средств для увеличения пенсий и пособий.
Соглашаясь на выполнение работ без официального оформления трудовых отношений, наемный работник не только неуважительно относится к себе, отказываясь от социальной защиты, но и к своим детям и родителям, позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов и сборов, либо перечислять их не в полном объеме.
Ответственность для работника
Обязанность по уплате НДФЛ (13% от зарплаты) лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был удержан работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его. В противном случае он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ: штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее предоставления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ), а также уголовная ответственность – штраф до 500 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет.
Лица, впервые совершившие преступление по уклонению от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они полностью уплатили суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа, предусмотренного налоговым законодательством (ст. 198 УК РФ)
ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2017) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ), предусматривающие усиление мер ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.
Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ:
Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение:
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ:
Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор):
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ:
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем:
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ:
Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение:
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством:
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ:
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния:
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
А также согласно ст. 19 Федерального закона от 24.07.1998-ФЗ № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»:
- неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение указанных деяний – в размере 40% причитающейся к уплате суммы страховых взносов.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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