Российско-китайский проект по выпуску грузовиков реализует во Владивостоке ГК "Сумотори"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 02 Октября, 19:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
02.10 |
Жители Владивостока и Приморья стоят в очереди к цельбоносным мощам святителя Луки
02.10 |
Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
02.10 |
Во Владивостоке ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
02.10 |
В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
02.10 |
Приморью назначили единственного поставщика топлива
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела
Регион сегодня
28 Сентября 2018, 17:56
Владивосток вернул себе статус наиболее протестного города Кремль готов отдать власть в регионах более лояльной и системной ЛДПР, тогда как победы представителей КПРФ на губернаторских выборах по-прежнему сродни политическому "землетрясению"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Декабря 2016, 15:18 | Регион сегодня

Российско-китайский проект по выпуску грузовиков реализует во Владивостоке ГК "Сумотори"

"Производственная компания "Юбо-Сумотори" заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток.

Компания является совместным российско-китайским проектом создания завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда «FAW» в Приморском крае.

Инициаторами проекта с российской стороны выступила Группа Компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 млн рублей с перспективой создания 52 рабочих мест.

«Россия является для нас надежным стратегическим рынком. Компания намерена приложить все усилия, чтобы сделать проект успешным», - отметил главный управляющий по вопросам импорта-экспорта FAW Ван Чжицзянь.

Сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях «Техцентра Сумотори», расположенного в городе Артем. Первые объемы собранных грузовых автомобилей инвестор планирует поставить на рынок во втором квартале 2017 года.

«Реализация проекта пойдет в три стратегических этапа. Первый уже реализован: создано совместное предприятие и в сентябре текущего года осуществлена продажа первой партии грузовиков FAW. Ко второму этапу приступим в начале 2017 года – сборка готовых автомобилей из импортируемых из Китая шасси и надстроек. Третий этап предусматривает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей, создание нового завода», – рассказал руководитель Группы Компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Профессиональные грузовики FAW являются достойным компромиссом между качеством и стоимостью техники. Производитель позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных коммерческих целей и работ: карьерные самосвалы или универсальная спецтехника. Автомобили FAW предназначены для высокоманевренной работы на строительных площадках и на улицах города. Линейка продукции проекта представлена четырьмя моделями: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4, бензовоз 6х4. Плановый объем производства на старте проекта составляет до 2 000 тяжелых грузовых автомобилей в год. Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 867,7 млн рублей (с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток).

«Появление нового инвестиционного проекта с иностранным участником подтверждает тенденцию заинтересованности азиатских компаний в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Сегодня в Корпорацию поступило 12 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых 7 - с инвестициями из КНР уже имеют статус резидента Свободного порта Владивосток», - сказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

С момента реализации Федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 197 заявок на общую сумму инвестиций 256,7 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 107 компаний с объемом инвестиций на сумму 152, 877 млрд рублей и перспективой создания 21 166 рабочих места.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сумотори 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика