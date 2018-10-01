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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Российско-китайский проект по выпуску грузовиков реализует во Владивостоке ГК "Сумотори"
Компания является совместным российско-китайским проектом создания завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда «FAW» в Приморском крае.
Инициаторами проекта с российской стороны выступила Группа Компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 млн рублей с перспективой создания 52 рабочих мест.
«Россия является для нас надежным стратегическим рынком. Компания намерена приложить все усилия, чтобы сделать проект успешным», - отметил главный управляющий по вопросам импорта-экспорта FAW Ван Чжицзянь.
Сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях «Техцентра Сумотори», расположенного в городе Артем. Первые объемы собранных грузовых автомобилей инвестор планирует поставить на рынок во втором квартале 2017 года.
«Реализация проекта пойдет в три стратегических этапа. Первый уже реализован: создано совместное предприятие и в сентябре текущего года осуществлена продажа первой партии грузовиков FAW. Ко второму этапу приступим в начале 2017 года – сборка готовых автомобилей из импортируемых из Китая шасси и надстроек. Третий этап предусматривает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей, создание нового завода», – рассказал руководитель Группы Компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.
Профессиональные грузовики FAW являются достойным компромиссом между качеством и стоимостью техники. Производитель позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных коммерческих целей и работ: карьерные самосвалы или универсальная спецтехника. Автомобили FAW предназначены для высокоманевренной работы на строительных площадках и на улицах города. Линейка продукции проекта представлена четырьмя моделями: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4, бензовоз 6х4. Плановый объем производства на старте проекта составляет до 2 000 тяжелых грузовых автомобилей в год. Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 867,7 млн рублей (с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток).
«Появление нового инвестиционного проекта с иностранным участником подтверждает тенденцию заинтересованности азиатских компаний в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Сегодня в Корпорацию поступило 12 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых 7 - с инвестициями из КНР уже имеют статус резидента Свободного порта Владивосток», - сказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
С момента реализации Федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 197 заявок на общую сумму инвестиций 256,7 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 107 компаний с объемом инвестиций на сумму 152, 877 млрд рублей и перспективой создания 21 166 рабочих места.
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