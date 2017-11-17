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Международная съемочная группа National Geographic приступила к съемкам в Приморье
Как рассказали в Кинокомиссии Приморского края, этот фильм станет своеобразным путеводителем для иностранцев. Зрителю представится возможность увидеть самые живописные места России, побывать вблизи грандиозных инженерно-технических конструкций.
«Съемочная группа уже приступила к работе в Приморском крае – в Дальневосточном морском заповеднике, Приморском Океанариуме и на спортивном поле Морского государственного университета имени Геннадия Невельского. В кадр также попадут знаковые места Владивостока: мосты, набережные, видовые площадки, центральные улицы города», – рассказали специалисты.
Съемки проходят при поддержке администрации Приморского края, Кинокомиссии и администрации Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Отметим, с каждым годом Приморье вызывает все больший интерес у кинематографистов со всего мира. Съемки международных проектов способствуют прямым инвестициям в край и увеличению туристической привлекательности региона. В настоящее время Кинокомиссия ведет работу с азиатскими кинокомпаниями по организации съемок в Приморье двух полнометражных художественных фильмов в начале 2018 года.
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