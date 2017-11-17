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В Приморье обсудили эффективность работы режимов ТОР и СПВ
Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 7 декабря провел совещание на тему эффективности реализации механизмов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток в Приморье. В обсуждении принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Основное внимание в ходе встречи было уделено промежуточным итогам работы на Дальнем Востоке и в частности в Приморье главных инструментов новой экономической политики – режимов ТОР и СПВ. В приветственном слове полпред подчеркнул, что сегодня данные механизмы пользуются большой популярностью у инвесторов.
«Вместе с тем, я знаю, что есть и сложности в их реализации. Например, задержки по срокам создания инфраструктуры территорий опережающего развития. Давайте сегодня посмотрим, в чем причины и как нам решить все эти вопросы», – отметил Юрий Трутнев.
Так, в центре внимания участников встречи оказались темы, связанные с необходимостью совершенствования законодательной базы, обеспечивающей работу механизмов ТОР. Рассмотрели и вопросы, касающиеся улучшения условий работы резидентов Свободного порта Владивосток, в частности в области применения резидентами СПВ процедуры свободной таможенной зоны и изменения границ запретных зон военных объектов, попадающих в границы территории СПВ и препятствующих реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, обсудили ход выполнения администрацией Приморского края и Корпорацией развития Дальнего Востока работ по строительству объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский» и «Надеждинская», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Одним из главных в ходе встречи стал вопрос о необходимости создания механизма по резервированию земельных участков для инвесторов.
Как отметил по итогам совещания врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, чтобы механизмы ТОР и СПВ заработали в полную силу, необходимо постоянно совершенствовать условия работы резидентов.
«Многие бизнесмены, с которыми я успел пообщаться, задают вопросы по обеспечению инвесторов земельными ресурсами для реализации проектов. Считаю, что эта работа должна вестись, в том числе на уровне муниципалитетов. Важно закреплять в районах земли под перспективы развития производств, а также увязывать планы потенциальных инвесторов с развитием инфраструктуры на территориях», – заявил глава Приморья.
Кроме того, по мнению Андрея Тарасенко, важна работа по созданию специальных институтов поддержки именно крупных инвесторов, уже реализующих свои проекты в рамках механизмов ТОР и СПВ.
«Сегодня в крае работают институты развития по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в режиме “одного окна”. Подобный механизм просят для себя и представители крупного бизнеса, резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, – будем этот вопрос решать системно», – заявил руководитель Приморья.
Напомним, сегодня в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 58 компании. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 18 тысяч граждан, в том числе приморцев. На рассмотрении находится еще 17 заявок на реализацию проектов в рамках ТОР в Приморье на общую сумму 129 миллиардов рублей.
В рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 364 соглашения с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорации развития Дальнего Востока находится на рассмотрении еще 50 заявок на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 12 миллиардов рублей.
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