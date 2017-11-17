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08 Декабря 2017, 17:17 | Регион сегодня |

Владивосток теперь можно "попробовать" на звук

Впервые жители и гости столицы Приморья услышат и увидят "Звуки Владивостока"

15 декабря в 20.00 в кинозале Центра современного искусства «Заря» впервые публике будет представлен фильм «Звуки Владивостока». Автором идеи и руководителем этого аудиовизуального портрета города стал кипрский композитор Мариос Иоанну Элиа, он выступил автором музыки, съемки и монтаж фильма осуществил Костис Николас.

Авторы проекта стремились запечатлеть уникальные особенности города. Основанный в 1860 году как военный пост, Владивосток стал воротами России в Азию в дальневосточном регионе и по сей день сохраняет очарование прошлых эпох. Город десятки лет оставался закрытым для посетителей и стал доступен жителям России и мира только в 1992 году, после падения Железного занавеса.

 

Sound of Vladivostok / Звуки Владивостока

Золотой мост, ставший достопримечательностью последних лет; напоминающие о советской эпохе крошечные студии музыкантов; Токаревский маяк, расположенный на краю мира, где заканчивается суша и начинается Японское море — весь Владивосток становится сценой для музыкального спектакля, в котором слышатся голоса города. Мариос Иоанну Элиа говорит о Владивостоке: «Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире – с точки зрения его истории, географии, визуальной и акустической эстетики, и, конечно, людей, населяющих его. В нем жив дух его прошлого».

Музыкальные и визуальные декорации Владивостока меняются от сезона к сезону, и особенно велик контраст между зимой и весной. Часть материалов для проекта собиралась в суровых погодных условиях, при температурах до −15°C. Записи сделаны в том числе на льду залива Петра Великого, на поверхности замерзшего моря.

В проекте приняли участие множество музыкантов, в том числе восемь дирижеров и 13 различных музыкальных коллективов, симфонический и духовой оркестры, ансамбли традиционных и ударных инструментов, хор, исполнитель на терменвоксе и рэпер. В музыкальные записи органично включены звуки, отражающие характер повседневной жизни города.

Проект осуществляется в рамках программы арт-резиденции «Заря». «Впервые за всё время работы арт-резиденции мы смогли обратиться к области звука и музыке, которая всегда нас интересовала, но возможность сделать что-то новое во Владивостоке представилась, только когда мы увидели предложение Мариоса, – комментирует главный куратор Центра современного искусства «Заря» Алиса Багдонайте. – Изначально мы сомневались: проект казался нам очень масштабным и амбициозным, а потому рискованным, но мы всё же решили попробовать, и это было правильно: композитору действительно удалось объединить весь город вокруг своей идеи и всех воодушевить».

 

Sound of Vladivostok / Звуки Владивостока

Проект был реализован при участии 15 местных институций и объединений и многочисленных жителей города, внесших личный вклад. Автор выражает свою признательность тем, кто ему помогал: «Я невероятно благодарен организатором, всей команде, работавшей над созданием фильма, многочисленным партнерам, организациям и всем, кто поддержал нас, а также десяткам горожан, которые внесли свой вклад в проект и сделали этот опыт поистине незабываемым. Именно поэтому я считаю, что финальный результат проекта отражает характер Владивостока наиболее полно».

Итоги такого зрительского соучастия комментирует координатор арт-резиденции Адель Ким: «Это удачный пример резидентского проекта, который вовлекает горожан в процесс созидания. Мы предложили всем желающим поделиться своими любимыми звуками и видами Владивостока и были удивлены тому, с каким энтузиазмом город откликнулся – видимо, необходимость в таком проекте действительно была. Хочется верить, что результат работы Мариоса оправдает ожидания жителей Владивостока. Надеемся, что практика вовлечения будет подхвачена другими участниками программы арт-резиденции в будущем, что позволит настроить взаимодействие с более широком кругом заинтересованных и сделать процесс работы художников-резидентов более понятным и открытым».

Досье "Дальневосточного капитала": Мариос Иоанну Элиа – кипрский композитор, учился в Университете Моцартеум в Зальцбурге и Венском университете музыки и исполнительских искусств, получил степень доктора философии (Ph.D.) в Университете Саутгемптона. Его авторству принадлежат более 75 произведений, среди которых – опера “Die Jagd” (Штутгартская государственная опера) и “Ульмская оратория” для 400 музыкантов. Получил такие награды, как премии Литославского и Сероцкого (Варшава), премия Эдисона Денисова (Москва), приз BMW на Musica Viva (Мюнхен) и FAMABs Gold Apple за лучшее инновационное культурное событие в Германии. Преподает в разнообразных учреждениях включая Университет Моцартеум в Зальцбурге, Феликс Мендельсон Бартолди в Лейпциге, Университете Санмён в Сеуле, а также является арт-директором различных культурных инициатив, в том числе «Культурной столицы Европы» (2013-2015).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: проект  Заря  Звуки владивостока 


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