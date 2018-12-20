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Гольф-поле на 80 гектарах земли появится в Приморье
Корпорация развития Приморского края и южнокорейская компания Dongnam Industry Co., Ltd. подписали соглашение о намерениях создать гольф-поле на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как отметил председатель иностранной компании Ким Ин-Тае, для реализации идеи потребуется не менее 80 гектаров земли.
«Интегрированный курорт “Приморье” в будущем способен привлекать большое количество туристов благодаря транспортной доступности и растущему интересу к Дальнему Востоку со стороны жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Создание развлекательных объектов элитного уровня поможет привлечь в игорную зону соответствующих туристов. Для нашего проекта основная целевая аудитория – это иностранные игроки из Кореи и Японии, где гольф является очень популярным видом спорта и развлечением», – отметил Ким Ин-Тае.
Российском партнером компании Dongnam выступает компания Vladivostok Country Club. Инвестор рассчитывает реализовать проект в течение года с момента получения земельного участка в аренду – первый этап включит в себя создание девяти лунок, строительство клубного домика и сопутствующих объектов инфраструктуры. Следующим этапом южнокорейский инвестор планирует построить гостиницу категории четыре звезды на 100 номеров и сделать еще девять лунок для гольфа. По словам Ким Ин-Тае, только в создание гольф-поля планируется вложить около 2 миллиардов рублей.
Как отметили в корпорации, развитие неигровой составляющей курорта «Приморье» становится все более актуальной задачей в связи с тем, что практически все участки, предназначенные под строительство гостиничных комплексов с казино, уже сданы в аренду инвесторам.
«Первый этап создания курорта “Приморье” – это развитие игорной зоны. Вместе с Tigre de Cristal планируется около 12 комплексов, включающих гостиницу, казино, рестораны, торговые зоны и сопутствующие туристические услуги. На сегодняшний день на территории игорной зоны свободными остаются два участка, которые мы планируем сдать в этом году и уже более плотно работать над развитием неигрового сектора и транспортно-инженерной инфраструктуры», – рассказал директор по развитию игорной зоны «Приморье» Игорь Трофимов.
Директор краевого департамента туризма Константин Шестаков уверен, что интегрированный развлекательный курорт «Приморье» станет одним из наиболее успешных туристических проектов региона.
«Основная идея курорта “Приморье” – в том, чтобы создать универсальное место для отдыха, куда смогут приезжать туристы любой категории. Для нас важно, что помимо казино инвесторы уделяют внимание созданию объектов неигрового сектора. За счет этого проект будет интересен не только азартным игрокам, но и другим туристам, как российским, так и иностранным. Гольф-поле станет одним из уникальных туристических объектов и будет способствовать увеличению туристического потока, особенно из Республики Корея, где культура игры в гольф широко распространена», – отметил директор департамента Константин Шестаков.
Напомним, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» является самым масштабным туристским проектом на Дальнем Востоке России. Общий объем инвестиций составляет 107 миллиардов рублей. Открытие двух новых объектов – Naga Vladivostok и Shambala запланировано на 2020 год. Ожидается увеличение турпотока до 1,2 миллионов человек в год.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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