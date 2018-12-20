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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 09 Января, 18:01 |
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Дальневосточные суперджеты не долетели до Багдада
Причиной стал отказ Минфина США выдать экспортный сертификат на поставку лайнеров. Дело в том, что производство комплектующих для российских авиалайнеров более чем на 60 процентов размещено зарубежом. Десять процентов из них производится в США. Из-за этого поставка самолетов в страны, находящиеся под санкциями, возможна только с разрешения американских властей.
В корпорации «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщили, что меморандум с иранцами на поставку 40 самолетов был подписан компанией в апреле прошлого года, за полгода до введения американцами санкций против Ирана.
Сейчас ГСС пытается снизить число американских комплектующих, но на это потребуется несколько лет. В новой версии, которую ГСС планирует вывести на рынок в 2021-22 годах, доля российских комплектующих будет определяющей.
Президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов сообщил СМИ, что сейчас идет работа по созданию ое-чественных систем авионики, гидравлики и интерьера для Суперджета-100. Утеплитель для фезюляжа, например, уже производится в России. Агрегаты, в том числе вспомогательная силовая установка, шасс, тормоза, также будут выпускаться на оетчественных заводах. «Это – большая программа», - отметил топ-менеджер.
Напомним, Комсмольский-на-Амуре авиазавод (КНААЗ) уже второй раз оказался под санциями администрации США. В августе 2018 года Комсомольский авиазавод попал в санкционный список Белого дома из-за продажи военых самолетов Китаю, но позже официальный представитель Белого дома уточнил, что санкции не распространяются на контракты гражданского авиастроения.
«США не планируют вводить запрет на поставку комплектующих для самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производятся на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре», - заявил тогда высокопоставленный сотрудник американской администрации.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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