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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Бинбанк присоединился к банку "Открытие"
1 января «Бинбанк» присоединился к банку «Открытие». В результате юридического объединения на финансовом рынке появился новый надежный и современный банк, клиентская сеть которого составляет 400 тыс. юридических лиц и 8 млн. физических лиц, а региональная сеть насчитывает 747 офисов и 6000 банкоматов в 70 субъектах РФ в 250 городах.
Накопленный опыт и лучшие практики позволили команде банка «Открытие» реализовать проект объединения двух крупнейших банков в предельно сжатые сроки, объединив два совершенно разных по структуре бизнеса, технологиям и продуктам банка.
«Техническое объединение, организованное в праздничные дни, прошло успешно. Все сервисы объединенного банка в первый рабочий день работают для клиентов в привычном режиме, - сообщил управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай Долгушев.
Для клиентов Бинбанка объединение происходит максимально комфортно. Им не потребовалось менять карты и перезаключать договор вклада или кредита – они будут действовать до окончания их срока. Изменились лишь реквизиты счетов: наименование банка/филиала, БИК, корреспондентский счет. Старые реквизиты Бинбанка будут также доступны в течение 3 месяцев.
В 1 квартале 2019 года банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». В Дальневосточном регионе до объединения работали 7 офисов Бинбанка, четыре из них во Владивостоке, два в Хабаровске и один в Благовещенске. К концу 2019 года структура сети объединенного банка "Открытия" будет представлена одним базовым филиалом банка «Открытие» на каждый федеральный округ.
Стратегией объединенного банка заложен дальнейший рост клиентской базы и доли на российском банковском рынке. К 2020 году сеть банка «Открытие» обеспечит покрытие 73% городского населения (103 млн. чел.) России. В рамках развития сети будут охвачены 4 новых субъекта РФ, в том числе, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.
Досье "Дальневосточного капитала": Банк «Открытие» работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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