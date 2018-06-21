|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 00:00 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Шишками в Приморье займутся силовые структуры
Врио губернатора Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с сенатором от Приморья в Совете Федерации РФ Светланой Горячевой. Одна из главных тем разговора – ситуация с заготовкой кедровых шишек в регионе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Сейчас заготовка кедра не регламентируется законом и ведётся в большинстве своём варварским способом. Шишкари срезают верхушки кедра, ломают ветки, а затем устраивают поджоги. Кроме того, сами заготовщики травмируются и гибнут – в погоне за прибылью техника безопасности уходит на второй план.
Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что по его инициативе уже разработаны поправки в закон «Об использовании лесов в Приморском крае».
«Мы намерены законодательно закрепить сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд – с 1 октября по 15 ноября. Изменения в закон также предполагают запрет на вырубку деревьев и кустарников при сборе орехов», – подчеркнул глава региона, отметив, что поправки уже одобрены депутатами Законодательного Собрания в первом чтении.
Врио губернатора добавил, что соответствующие изменения необходимо внести и в федеральный закон, и эта работа уже ведется.
«Мы предложили Министерству природных ресурсов установить правила сбора шишек, предусмотреть возможность выдачи лицензий на эту деятельность, а также обязать шишкарей соблюдать технику безопасности. Если будет определена квота заготовки, тогда не будет такого массового уничтожения кедра и пожаров. Министерство природных ресурсов нас в этом вопросе поддержало», – обозначил глава края, отметив, что в Минприроды соответствующие предложения от края уже направлены.
Светлана Горячева сообщила, что также подключилась к решению этого вопроса в Совете Федерации.
«В комитете по безопасности Совета Федерации создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Мы предлагаем подключить силовые структуры к контролю за размещением объявлений “куплю шишку дорого” и пресекать эту нелегальную деятельность. В планах рабочей группы – провести заседание здесь, в Приморье, с участием всех заинтересованных сторон», – отметила она.
Кроме того, во время двусторонней встречи Андрей Тарасенко и Светлана Горячева также обсудили тарифы на электроэнергию, строительство портовой инфраструктуры во Владивостоке, распределение квот на вылов рыбы между региона и другие.
- Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
- Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
- Владивостокская крепость должна стать туристической "гордостью нашего города"
- Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
- Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- С 14 июля по Владивостоку можно путешествовать с профессиональным гидом бесплатно
- Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
- Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.