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09 Февраля 2018, 16:01 | Регион сегодня |
В Приморском крае временно закроют пункты пропуска через границу
Пункты пропуска через государственную границу в Приморском крае изменят режим работы
С 15 по 22 февраля пункты пропуска через государственную границу в Приморском крае изменят режим работы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте туризма, в связи с празднованием китайской стороной Восточного Нового года с 15 по 18 февраля будет закрыт пункт пропуска «Краскино».
ДАПП «Полтавка» также не будет работать до 18 февраля включительно, однако 15 февраля пассажиры здесь смогут пройти границу до 13.00.
Для пунктов пропуска «Турий Рог» и «Марково» выходными станут дни с 15 по 21 февраля.
МАПП «Пограничный» будет закрыт с 15 по 22 февраля включительно.
Теги: пункты пропуска граница Полтавка
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