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Проект реконструкции сквера Будды разрабатывают во Владивостоке
Как рассказали инициаторы проекта, они рассчитывает, что работы будут выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортная городской среды».
«Сквер у одного из учебных корпусов Дальневосточного федерального университета имеет особенную историю. Когда-то здесь было общежитие, потом размещалась Восточная школа университета, где получали образование студенты – обучающиеся восточным языкам. С тех пор здесь остались для архитектурного объекта – статуя Будды и памятник японской поэтессе»,– пояснила лидер инициативной группы Ольга Мальцева.
Она отметила, что во Владивостоке уже есть опыт реконструкции общественных зон японской тематики – это сквер Ощепкова на Корабельной Набережной. Его реконструировали в 2017 году по проекту «Формирование комфортная городской среды» совместно с японскими специалистами в области ландшафтного дизайна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
В администрации Владивостока подчеркнули, что одна из приоритетных задач – создание качественных, комфортных, современных, уютных и популярных у горожан общественных пространств, которые должны привлекать людей и служить для них местами отдыха.
«Приглашаем подключиться к формированию комфортной городской среды владивостокцев, которые могут предложить свои дизайн-проекты. При этом приглашаем не только представителей архитектурных бюро, творческих мастерских или фрилансеров, но и всех неравнодушных и заинтересованных горожан, – рассказали в управлении градостроительства и архитектуры. Дизайн-проекты могут быть подготовлены в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – с изображением соответствующей территории и минимальным перечнем работ, описанием этих работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению», - пояснили специалисты.
В заявке следует указать местоположение общественной территории и дизайн-проект городского пространства. Предложения с пометкой «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы» принимаются в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока по адресу: улица Западная, 15, кабинет 704, с 9.00 до 17.00, по пятницам – с 9.00 до 15.45, обед с 13.00 до 13.45, а также на электронный адрес: ugia@vlc.ru.
В администрации муниципалитета отметили, что прием дизайн-проектов по общественным территориям осуществляется до 22 февраля.
«Обновленные общественные пространства должны одновременно предоставлять людям возможность расслабиться, приятно провести досуг», – подчеркнули эксперты.
Специалисты напомнили, что 10 февраля в актовом зале городской администрации по Океанскому проспекту, 20 в 12.00 пройдет общественное обсуждение благоустройства общественных территорий Владивостока.
Напомним, 18 марта 2018 года в голосовании по выбору общественных территорий, где будет проходить благоустройство, в обязательном порядке примут участие населенные пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. Таких муниципальных образований в крае 14 – это 12 городских округов и два поселения – Покровское и Кавалеровское.
«Согласно Постановлению Правительства, для этих муниципалитетов рейтинговое голосование обязательно. До 15 февраля 2018 года в этих населённых пунктах должен быть опубликован в СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах перечень территорий, а также дизайн-проектов, которые предполагается выставить на голосование», – пояснила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.
Пункты для голосования за проекты благоустройства организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов до или после участия в выборах.
Отметим, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В ходе проекта в городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным. На реализацию проекта в прошлом году в Приморье было предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.
Объём финансирования проекта в 2018-2022 годы составит более 2,6 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха граждан. Только в этом году общая сумма финансирования проекта составит почти 500 миллионов рублей, кроме этого, на благоустройство парков малых городов будет направлено еще почти 14 миллионов рублей.
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