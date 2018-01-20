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Проект реконструкции сквера Будды разрабатывают во Владивостоке

Инициативная группа Гуманитарной школы ДВФУ предложила совместный проект по реконструкции сквера по Океанскому проспекту, 39 во Владивостоке

Как рассказали инициаторы проекта, они рассчитывает, что работы будут выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортная городской среды».

«Сквер у одного из учебных корпусов Дальневосточного федерального университета имеет особенную историю. Когда-то здесь было общежитие, потом размещалась Восточная школа университета, где получали образование студенты – обучающиеся восточным языкам. С тех пор здесь остались для архитектурного объекта – статуя Будды и памятник японской поэтессе»,– пояснила лидер инициативной группы Ольга Мальцева.

Она отметила, что во Владивостоке уже есть опыт реконструкции общественных зон японской тематики – это сквер Ощепкова на Корабельной Набережной. Его реконструировали в 2017 году по проекту «Формирование комфортная городской среды» совместно с японскими специалистами в области ландшафтного дизайна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

В администрации Владивостока подчеркнули, что одна из приоритетных задач – создание качественных, комфортных, современных, уютных и популярных у горожан общественных пространств, которые должны привлекать людей и служить для них местами отдыха.

«Приглашаем подключиться к формированию комфортной городской среды владивостокцев, которые могут предложить свои дизайн-проекты. При этом приглашаем не только представителей архитектурных бюро, творческих мастерских или фрилансеров, но и всех неравнодушных и заинтересованных горожан, – рассказали в управлении градостроительства и архитектуры. Дизайн-проекты могут быть подготовлены в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – с изображением соответствующей территории и минимальным перечнем работ, описанием этих работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению», - пояснили специалисты.

В заявке следует указать местоположение общественной территории и дизайн-проект городского пространства. Предложения с пометкой «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы» принимаются в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока по адресу: улица Западная, 15, кабинет 704, с 9.00 до 17.00, по пятницам – с 9.00 до 15.45, обед с 13.00 до 13.45, а также на электронный адрес: ugia@vlc.ru.

В администрации муниципалитета отметили, что прием дизайн-проектов по общественным территориям осуществляется до 22 февраля.

«Обновленные общественные пространства должны одновременно предоставлять людям возможность расслабиться, приятно провести досуг», – подчеркнули эксперты.

Специалисты напомнили, что 10 февраля в актовом зале городской администрации по Океанскому проспекту, 20 в 12.00 пройдет общественное обсуждение благоустройства общественных территорий Владивостока.

Напомним, 18 марта 2018 года в голосовании по выбору общественных территорий, где будет проходить благоустройство, в обязательном порядке примут участие населенные пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. Таких муниципальных образований в крае 14 – это 12 городских округов и два поселения – Покровское и Кавалеровское.

«Согласно Постановлению Правительства, для этих муниципалитетов рейтинговое голосование обязательно. До 15 февраля 2018 года в этих населённых пунктах должен быть опубликован в СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах перечень территорий, а также дизайн-проектов, которые предполагается выставить на голосование», – пояснила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Пункты для голосования за проекты благоустройства организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов до или после участия в выборах.

Отметим, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В ходе проекта в городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным. На реализацию проекта в прошлом году в Приморье было предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Объём финансирования проекта в 2018-2022 годы составит более 2,6 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха граждан. Только в этом году общая сумма финансирования проекта составит почти 500 миллионов рублей, кроме этого, на благоустройство парков малых городов будет направлено еще почти 14 миллионов рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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