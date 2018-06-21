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Полуфинал X Бизнес-Премии Приморского края выявил четыре тренда регионального бизнеса

Завершился первый этап голосования в X Бизнес-Премии Приморского края. 8 апреля опубликован список финалистов, из которых и предстоит выбрать победителей в четырех номинациях конкурса.

Так, в главной номинации «Компания года» в финал вышли «Восточная стивидорная компания», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Милоградовское 1» и группа компаний «РДС». Они представляют самые успешные на сегодня отрасли Приморского края, считают члены Экспертного совета конкурса.

Большой интерес вызывает соперничество в номинациях «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес», где как правило и появляются новые имена.

Напомним, организаторами региональной Бизнес-Премии вот уже 10-й год выступают Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Рейтинговый отбор номинантов происходил по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношению собственных и заемных средств (кстати, этот критерий отсекает случайные фирмы), участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли  и, конечно, ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом. И если для "Компании года" главным является эффективность бизнеса, то для "Развивающегося бизнеса" - прирост и освоение новой продукции и услуг, для "Социально ответственного бизнеса" - его роль для Приморья и его жителей. А для "Менеджера года" требовалось все вместе взятое - и рост показателей, и модернизация, и инновации в сфере менеджмента, и, конечно, - роль руководителя во всем этом.

«Итоги рейтинга вполне объективны в сложившейся рыночной ситуации, - считает исполнительный директор Бизнес-Премии Приморского края Елена Баркова. - Из анализа отчетности 400 приморских компаний крупного и среднего бизнеса за 2013 год однозначно можно сказать, что сегодня в восходящем тренде – три отрасли: транспортно-логистическая инфраструктура, обслуживающая экспорт энергоносителей, агропром, получивший стабильные закупочные цены с помощью дотирования, и машиностроение благодаря долголетнему госзаказу».

Конкурс вступил в завершающую фазу. Две недели будет идти голосование, в котором могут принять участие все приморцы на официальном сайте Бизнес-Премии Приморского края DV-rating.ru. А 24 апреля мы узнаем имена лучших представителей приморского бизнеса за 2013 год.

ФИНАЛ, 2013

 

 

 

КОМПАНИЯ ГОДА

 

"Восточная стивидорная компания", ООО

 

"Мазда Соллерс Мануфэкчурин РУС", ООО

 

Милоградовское-1, ООО

 

"РДС Группа компаний

 

 

 

МЕНЕДЖЕР ГОДА

 

Веркеенко В.В.

 

Заньков А.П.

 

Николаев Е.В.

 

Марченко В.В.

 

 

 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

 

"Владивостокский бизнес-центр", ООО

 

"Приморнефтепродукт", ОАО

 

"Ростелеком ДВ", филиал

 

Спецморнефтепорт "Козьмино"

 

 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ БИЗНЕС

 

"Аква-ресурсы", ООО

 

"Арсеньевский молокозавод", ООО

 

"Сименс Финанс", ООО

 

"Центр судостроения "Дальзавод", ООО

 

Оставить свой голос в поддержку того или иного финалиста можно на сайте DV-rating.ru до 22 апреля.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.

Теги: финал  бизнес-премия 


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