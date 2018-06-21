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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:14 |
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Полуфинал X Бизнес-Премии Приморского края выявил четыре тренда регионального бизнеса
Так, в главной номинации «Компания года» в финал вышли «Восточная стивидорная компания», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Милоградовское 1» и группа компаний «РДС». Они представляют самые успешные на сегодня отрасли Приморского края, считают члены Экспертного совета конкурса.
Большой интерес вызывает соперничество в номинациях «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес», где как правило и появляются новые имена.
Напомним, организаторами региональной Бизнес-Премии вот уже 10-й год выступают Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Рейтинговый отбор номинантов происходил по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношению собственных и заемных средств (кстати, этот критерий отсекает случайные фирмы), участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли и, конечно, ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом. И если для "Компании года" главным является эффективность бизнеса, то для "Развивающегося бизнеса" - прирост и освоение новой продукции и услуг, для "Социально ответственного бизнеса" - его роль для Приморья и его жителей. А для "Менеджера года" требовалось все вместе взятое - и рост показателей, и модернизация, и инновации в сфере менеджмента, и, конечно, - роль руководителя во всем этом.
«Итоги рейтинга вполне объективны в сложившейся рыночной ситуации, - считает исполнительный директор Бизнес-Премии Приморского края Елена Баркова. - Из анализа отчетности 400 приморских компаний крупного и среднего бизнеса за 2013 год однозначно можно сказать, что сегодня в восходящем тренде – три отрасли: транспортно-логистическая инфраструктура, обслуживающая экспорт энергоносителей, агропром, получивший стабильные закупочные цены с помощью дотирования, и машиностроение благодаря долголетнему госзаказу».
Конкурс вступил в завершающую фазу. Две недели будет идти голосование, в котором могут принять участие все приморцы на официальном сайте Бизнес-Премии Приморского края DV-rating.ru. А 24 апреля мы узнаем имена лучших представителей приморского бизнеса за 2013 год.
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"Восточная стивидорная компания", ООО
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"Мазда Соллерс Мануфэкчурин РУС", ООО
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Милоградовское-1, ООО
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"РДС Группа компаний
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Веркеенко В.В.
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Заньков А.П.
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Николаев Е.В.
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Марченко В.В.
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"Владивостокский бизнес-центр", ООО
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"Приморнефтепродукт", ОАО
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"Ростелеком ДВ", филиал
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Спецморнефтепорт "Козьмино"
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"Аква-ресурсы", ООО
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"Арсеньевский молокозавод", ООО
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"Сименс Финанс", ООО
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"Центр судостроения "Дальзавод", ООО
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Оставить свой голос в поддержку того или иного финалиста можно на сайте DV-rating.ru до 22 апреля.
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
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