|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Апреля, 15:28 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
68 тысяч китайских туристов приехали в Приморье за три месяца
В Приморском крае подведены итоги посещаемости региона иностранными гостями в первом квартале 2018 года. За три месяца край принял более 111 тысяч зарубежных путешественников, при этом самую яркую динамику роста на стратегических направлениях снова продемонстрировал турпоток из Республики Корея, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, с января по март этого года в регион въехали 111 464 зарубежных путешественника. Наиболее привлекательным край по традиции оказался для китайцев – из этой страны мы приняли почти 68 тысяч человек. Однако самый большой прирост на азиатских направлениях снова показала Республика Корея.
«Тенденция, заложенная еще в 2016 году, когда южнокорейский турпоток в Приморье начал активно расти, сохранилась и в этом году. В первом квартале мы приняли свыше 20 тысяч гостей из этого государства. Это больше чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года», – отметил глава департамента.
Продолжил расти и турпоток из Японии. В прошлом году край привлек на свою территорию рекордное количество путешественников из этой страны, в 2018 году интерес сохранился – регион посетили почти 1,9 тысяч жителей Страны восходящего солнца. Показатель вырос более чем в полтора раза по отношению к первому кварталу прошлого года.
Также заметно увеличилось количество гостей из Индии, Индонезии, Малайзии.
Стоит отметить, что увеличивается популярность края и среди европейских путешественников. В частности, в этом году небывалый интерес к региону проявили жители Германии. Если в первом квартале 2017 года в крае побывал 51 путешественник из этой страны, то с января по март 2018 года с достопримечательностями региона познакомились 587 немецких граждан.
Напомним, в прошлом году гостями Приморья стали более 640 тысяч человек из разных стран, по отношению к аналогичному периоду предшествующего года прирост составил 13%. По итогам исследования, проведенного Аналитическим агентством Турстат, Приморский край в 2017 году вошел в пятерку самых популярных у иностранных туристов российских регионов: впереди только Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
По словам врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, одним из главных критериев, демонстрирующих успешное развитие отрасли, являются доходы в региональный бюджет. По итогам 2017 года сумма налогов, отчисленных туристическими организациями в бюджет края, превысила 1 миллиард рублей.
- 68 тысяч китайских туристов приехали в Приморье за три месяца
- Владивостоку и Хабаровску потребовался дополнительный авиарейс
- Первый катамаран из Приморья готовится отправиться в Республику Корея
- Технопарк "Русский" покажет "визуализацию деятельности"
- Жители Приморья выбирают лучшую компанию региона
- 600-й резидент Свободного порта Владивосток намерен взяться за сервис для автомобилистов
- В Приморье определять кадастровую стоимость объектов недвижимости будет спецучреждение
- Во Владивостоке пять нежилых помещений выставляются на открытый аукцион
- Столица Приморья готовится к юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- На открытие Сквера Будды Мира во Владивостоке пригласили Синдзо Абэ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.