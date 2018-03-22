Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 09 Апреля, 22:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 910 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
09.04 |
Более 500 человек примут участие в Первом Международном МедиаФоруме российских островов
09.04 |
На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим
09.04 |
Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
09.04 |
68 тысяч китайских туристов приехали в Приморье за три месяца
09.04 |
Владивостоку и Хабаровску потребовался дополнительный авиарейс
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
09 Апреля 2018, 16:52 | Регион сегодня |

На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим

Штрафы для физических и юридический лиц подняты в разы. Главе одного из районов предложено уволиться

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 9 апреля, подписал распоряжение о введении на всей территории края особого противопожарного режима. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона также подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.

Меры по борьбе с лесными пожарами обсудили в понедельник на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио губернатора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Как доложила начальник Примгидромета Татьяна Цурикова, на части территории края сегодня уже наблюдается первый класс пожароопасности леса. В западных районах этот класс ниже, так как здесь выпал снег.

По сообщению начальника «Приморской авиабазы» Владимира Куликова, на 12.00 понедельника, 9 апреля, в крае действуют шесть лесных пожаров. В их тушении принимают участие 283 человека, задействовано 95 единиц техники. Локализован пожар в Сихотэ-Алиньском заповеднике, действующим остается пожар на территории национального парка «Зов тигра».

Андрей Тарасенко раскритиковал работу по профилактике пожаров, которую проводили главы муниципалитетов.

«Вам нужно кардинально менять подход к работе, систему взаимодействия всех ведомств. Привлекать больше сил на тушение, оперативно, пока небольшой пожар не успел превратиться в бедствие», – подчеркнул глава региона.

Врио губернатора потребовал от глав отчитаться о проделанной работе. По итогу доклада главы Кавалеровского района, где 28 марта из-за сильного пожара сгорели жилые дома, Андрей Тарасенко предложил Сергею Гаврикову написать заявление на увольнение по собственному желанию. Пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки с земель сельхозназначения. Глава Кавалеровского района признался, что фактически у этих сельхозземель отсутствуют собственники.

«Все начинается с глав, которые должны выстроить работу в преддверие пожароопасного сезона. Вы должны это контролировать», – подчеркнул врио Губернатора.

На недочеты в совместной работе глав, полиции и других ведомств указал и прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.

«Ошибки повторяются из года в год. Как правило, причины пожаров – действия населения и неконтролируемые палы травы. Важен контроль на местах со стороны глав и участковых, чтобы сухой травы и мусора не было на подворьях и в селах. Все это может стать очагом возгорания. Нужно заниматься профилактикой», – отметил прокурор.

Андрей Тарасенко поручил своему первому заместителю Александру Костенко оперативно создать комиссии с привлечением сотрудников профильных департаментов и силовых ведомств и в ближайшие дни выехать в районы с проверкой соблюдения законодательства по охране лесов от пожаров. Главам районов врио Губернатора поручил в кратчайшие сроки предоставить план мер по профилактике лесных пожаров.

«Нужно серьезно подойти к этой работе, учесть в планах меры, которые также должны предпринимать охотхозяйства и арендаторы земель. Введен пожароопасный режим – необходимо на местах вместе с полицией ограничить доступ людей в лес», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Напомним, особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.

Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Неватник17:25, 09.04.2018

    Вчера едем на дачу от Раздольненской развязки в сторону таежки. Огонь (пал) высотой до 3-х метров. Стоит красивая новая и чистая пожарная машина. Ну, думаю, бригада пожарных работает вовсю, тушат с применением спец оборудования, рюкзаки с распылителями и прочей отрекламированной супер техники . . . . Ага, наивный . . . . Двое, с какими то большими . . . . ТЯПКАМИ . . . ПОЗОР!!!! Едем обратно, выгорело очень и очень много. . . . . Тарасенко, штрафами не поможешь, нужен СИСТЕМНЫЙ подход к столь важному делу . .
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика