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На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 9 апреля, подписал распоряжение о введении на всей территории края особого противопожарного режима. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона также подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
Меры по борьбе с лесными пожарами обсудили в понедельник на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио губернатора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как доложила начальник Примгидромета Татьяна Цурикова, на части территории края сегодня уже наблюдается первый класс пожароопасности леса. В западных районах этот класс ниже, так как здесь выпал снег.
По сообщению начальника «Приморской авиабазы» Владимира Куликова, на 12.00 понедельника, 9 апреля, в крае действуют шесть лесных пожаров. В их тушении принимают участие 283 человека, задействовано 95 единиц техники. Локализован пожар в Сихотэ-Алиньском заповеднике, действующим остается пожар на территории национального парка «Зов тигра».
Андрей Тарасенко раскритиковал работу по профилактике пожаров, которую проводили главы муниципалитетов.
«Вам нужно кардинально менять подход к работе, систему взаимодействия всех ведомств. Привлекать больше сил на тушение, оперативно, пока небольшой пожар не успел превратиться в бедствие», – подчеркнул глава региона.
Врио губернатора потребовал от глав отчитаться о проделанной работе. По итогу доклада главы Кавалеровского района, где 28 марта из-за сильного пожара сгорели жилые дома, Андрей Тарасенко предложил Сергею Гаврикову написать заявление на увольнение по собственному желанию. Пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки с земель сельхозназначения. Глава Кавалеровского района признался, что фактически у этих сельхозземель отсутствуют собственники.
«Все начинается с глав, которые должны выстроить работу в преддверие пожароопасного сезона. Вы должны это контролировать», – подчеркнул врио Губернатора.
На недочеты в совместной работе глав, полиции и других ведомств указал и прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.
«Ошибки повторяются из года в год. Как правило, причины пожаров – действия населения и неконтролируемые палы травы. Важен контроль на местах со стороны глав и участковых, чтобы сухой травы и мусора не было на подворьях и в селах. Все это может стать очагом возгорания. Нужно заниматься профилактикой», – отметил прокурор.
Андрей Тарасенко поручил своему первому заместителю Александру Костенко оперативно создать комиссии с привлечением сотрудников профильных департаментов и силовых ведомств и в ближайшие дни выехать в районы с проверкой соблюдения законодательства по охране лесов от пожаров. Главам районов врио Губернатора поручил в кратчайшие сроки предоставить план мер по профилактике лесных пожаров.
«Нужно серьезно подойти к этой работе, учесть в планах меры, которые также должны предпринимать охотхозяйства и арендаторы земель. Введен пожароопасный режим – необходимо на местах вместе с полицией ограничить доступ людей в лес», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
Напомним, особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим
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Вчера едем на дачу от Раздольненской развязки в сторону таежки. Огонь (пал) высотой до 3-х метров. Стоит красивая новая и чистая пожарная машина. Ну, думаю, бригада пожарных работает вовсю, тушат с применением спец оборудования, рюкзаки с распылителями и прочей отрекламированной супер техники . . . . Ага, наивный . . . . Двое, с какими то большими . . . . ТЯПКАМИ . . . ПОЗОР!!!! Едем обратно, выгорело очень и очень много. . . . . Тарасенко, штрафами не поможешь, нужен СИСТЕМНЫЙ подход к столь важному делу . .
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