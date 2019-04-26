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40 тысяч человек объединил "Бессмертный полк" в Приморье
В этом году Международная общественная акция «Бессмертный полк», призванная сохранить память о поколении Великой Отечественной войны, прошла в Приморье в седьмой раз. По традиции самым многочисленным стало шествие во Владивостоке, объединив около 40 тысяч человек.
Торжественные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая по всей стране. Чтобы сохранить память о том, какой ценой досталась миру Победа над фашизмом, в этот день россияне пройдут по улицам своих городов с портретами родных и близких, сражавшихся с 1941 по 1945 годы на полях Великой Отечественной.
Во Владивостоке почтить память своих героев, ковавших Победу, пришли около 40 тысяч человек.
С портретами членов своих семей в рядах движения прошли Губернатор Приморья Олег Кожемяко с супругой Ириной и вице-губернаторы.
Как рассказал глава края, в его семье воевали родственники и со стороны отца, и со стороны матери. Некоторые из них прошли всю войну, как, например, Александр Иванович Кожемяко, который был призван в 1941 году и до самой Победы проработал водителем на «полуторке». Его брат Степан Иванович Кожемяко воевал на Балтийском фронте, но тоже отдал этому четыре года.
У супруги Ирины участниками Великой Отечественной стали оба дедушки. Один служил танкистом, второй – командиром минометного расчета. Награждены боевыми орденами – Орденом Славы, Красной Звезды и другими.
«Для каждой семьи память о Великой Отечественной войне сохранена на всю жизнь. Это все, что нас связывает с предыдущим поколением, чем мы обязаны тем людям, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Акция “Бессмертный полк” подчеркивает, что в России нет ни одной семьи, не затронутой этой страшной войной. Память об этом будет вечно жить в наших сердцах», – подчеркнул Губернатор.
Участником шествия стал и Александр Васильевич Мирошниченко. Его родители – Василий Алексеевич и Татьяна Петровна тоже воевали в годы Великой Отечественной войны. Мать была санитаркой, а отец начал свой боевой путь в 1942 году и дошел до конца войны. Сбежав из концлагеря, он прошел проверку НКВД и отправился на фронт.
«Служил разведчиком, принимал участие в боевых действиях под Курском, Сталинградом и другими городами. В 1943 году обеспечивал безопасность встречи Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем в Тегеране. Здесь был ранен и до конца жизни носил в сердце осколок мины. После войны еще работал в шахте. А о войне рассказывал редко – нельзя было», – поделился Александр Васильевич.
Светлана с шестилетней дочкой Серафимой принесли портреты отца и сына – Василия Михайловича и Адольфа Васильевича Мороз. Прадедушка Светланы Василий Михайлович во время войны был командиром партизанского отряда. Его боевой задачей был разгром вражеских эшелонов с провизией. Однажды, спасаясь от фашистов, отряд просидел в болотах больше суток, после чего Василий Михайлович тяжело заболел пневмонией и в последствии от этого умер.
«А дедушке Адольфу во время войны было 13 лет, он работал трактористом. Потом его призвали на фронт и отправили учиться на военного переводчика. Позже он участвовал в войне с японцами и был награжден Орденом Красной Звезды», – рассказала Светлана.
Изабелла и Сергей прошли в рядах «Бессмертного полка» с фотографиями прадедушек. Василий Прокопьевич Чугаев работал военным врачом и прошел всю войну, дожив до 65 лет. Но вернуться с поля боя повезло не всем: брат прадедушки Сергея Владимир Степанович Голуб погиб в 1944-м, дойдя до Берлина.
Отметим, в этом году в «Бессмертном полку» во Владивостоке приняла участие многочисленная делегация из Китайской Народной Республики. Граждане из этой страны так же пронесли по центральным улицам города портреты своих близких, вместе с советским народом отстоявших мир от «коричневой чумы».
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