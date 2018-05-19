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09 Июня 2018, 11:03 | Регион сегодня |

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина на Восточный экономический форум во Владивосток

В январе-марте объём российско-китайской торговли вырос еще на 31 процент

Лидерам России и КНР удалось обсудить весь спектр актуальных вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами двусторонних отношений, заявил Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику, добавив, что Председателя Си Цзиньпина ждут во Владивостоке.

«Ждём Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», - сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, между странами развивается торгово-экономическое сотрудничество, «при этом увеличились поставки продукции с высокой степени переработки - машин, оборудования, транспортных средств». По итогам прошлого года товарооборот составил 87 миллиардов долларов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока..

«В январе-марте объём российско-китайской торговли вырос еще на 31 процент. И если нам удастся сохранить темпы роста, то к концу года мы сможем выйти на рекордные показатели, на уровень, о котором мы говорили в течение последних нескольких лет, – 100 миллиардов долларов», - сказал Президент России.

Глава государства добавил, что «ключевая сфера двустороннего взаимодействия – энергетика», а Россия является крупнейшим экспортёром топлива на китайский рынок.

«В прошлом году поставлено более 50 миллионов тонн нефти. В январе-апреле этот объём увеличился ещё на 26 процентов. В соответствии с графиком идёт строительство газопровода по «восточному» маршруту. Согласованы основные параметры поставок природного газа в КНР с Дальнего Востока России. Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа «Ямал СПГ». С декабря прошлого года китайские потребители получают газ с этого месторождения», - сказал Владимир Путин.

Напомним, в 2018 году Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке и станет четвертым по счету. Восточный экономический форум проводится с 2015 года в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

В 2017 году в рамках ВЭФ состоялось 83 мероприятия. Было подписано 217 соглашений на 2 трлн 496 млрд рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

В мероприятиях ВЭФ-2017 приняло участие свыше 6 тысяч человек из более чем 60 стран, включая 103 главы иностранных компаний, 10 иностранных министров, главы дипломатического корпуса 10 государств. Форум освещали 1094 представителя СМИ (837 — российские, 257 — иностранные) от 363 организаций (233 — российских, 130 — иностранных) из 20 стран.

Фото: kremlin.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Владивосток  ВЭФ 


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