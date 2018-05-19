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Во Владивостоке состоится День индийского инвестора
Об этом сообщил генеральный консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар в ходе протокольной встречи с главой города Виталием Веркеенко.
Во встрече участвовали советник главы администрации Владивостока Юрий Быстров и начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир.
Субхам Кумар приступил к обязанностям генерального консула Индии во Владивостоке в рамках плановой дипломатической кадровой ротации, сменив на этом посту Вивека Сингха. Его сегодняшний визит в администрацию города стал первым официальным представлением в рамках нового назначения.
Виталий Веркеенко приветствовал генерального консула Индии и пожелал ему успешной работы во Владивостоке для дальнейшего развития многолетних продуктивных отношений его страны с нашим городом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
- Неоднократно посещавший Владивосток посол Индии в России назвал наш город «сияющей звездой Дальнего Востока», - отметил Виталий Веркеенко. Это подтверждает особый статус Владивостока в сотрудничестве с Индией. Уверен, что оно будет развиваться еще более динамично.
Субхам Кумар рассказал, что Владивосток – очень важен для его страны для развития разносторонних отношений в областях экономики, образования, культуры. В настоящее время рассматривается вопрос открытия в нашем городе офиса индийского инвестиционного агентства, растет количество индийских студентов в вузах Владивостока. С большим успехом на днях во Владивостоке прошел фестиваль культуры Индии, а в середине июня состоится ставший у нас уже традиционным День йоги.
Вскоре предстоит организация в нашем городе Дня индийского инвестора. Можно напомнить, что во Владивостоке уже состоялись Дни инвесторов Кореи, Японии, Китая, что подтверждает привлекательность Владивостока для иностранных бизнесменов.
Планируется также участие представительной правительственной делегации Индии в четвертом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре нынешнего года.
В ходе встречи Виталий Веркеенко и Субхам Кумар отметили важность организации прямого авиационного сообщения между Владивостоком и Индией и восстановления транспортного коридора столицы Приморья с индийским портом Ченнай (это бывший город Мадрас). Они также обсудили детали предстоящего подписания договора о побратимских отношениях между Владивостоком и крупным портовым городом Индии – Вишакхапатнамом, население которого составляет около двух миллионов человек.
Игорь Богомолов (фото).
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