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09 Июня 2019, 16:35 | Регион сегодня |

Новый мост на остров Русский пойдет через Елену

Подписанное соглашение дает возможность уже сейчас начать работу над проектом "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал соглашение с руководством госкомпании "Автодор" и АО "ИнфраВЭБ" по подготовке и реализации инвестпроекта "Владивостокская кольцевая автомобильная дорога" на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 7 июня.

Cтороны договорились о сотрудничестве в рамках масштабного проекта строительства автомобильной дороги во Владивостоке и иных проектов в области автодорожной инфраструктуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

По словам Олега Кожемяко, соглашение дает возможность уже сейчас начать работу над проектом ВКАД.

«Предполагается строительство моста на остров Русский через Елену. В связи с этим сейчас структуры будут готовить предложения, расчеты, в том числе по стоимости. А также прорабатывать механизмы, можно ли применять государственно-частное партнерство, чтобы уже в этом году вышли на проведение конкурсных процедур на обоснование цены первого этапа – строительства моста на Елену. По срокам – это конец 2019 – начало 2020 года. А в следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа», – заявил Губернатор.

Как отметил председатель правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, госкомпания готова оказывать всяческое содействие в реализации инфраструктурных проектов.

«Надеюсь, что в результате нашей совместной работы жители региона получат трассу, которая улучшит транспортную ситуацию и позволит вывести транзитный трафик из населенных пунктов», – сказал он.

Генеральный директор «ИнфраВЭБ» Юрий Корсун подчеркнул, что при реализации проекта во Владивостоке будут использованы передовые и инновационные технологии.

«Развитие транспортной инфраструктуры соответствует приоритетам ВЭБ.РФ. Структурирование проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства, “ИнфраВЭБ” готово оказать содействие в привлечении частного капитала для финансирования проекта», – добавил он.

Отметим, ранее Президент России Владимир Путин поддержал предложения Губернатора Приморья Олега Кожемяко по модернизации транспортной инфраструктуры столицы Дальнего Востока. В частности, строительство моста на остров Русский через остров Елена, который станет частью Владивостокской кольцевой автомобильной дороги.

Напомним, 6-8 июня делегация от Приморья во главе с Губернатором края Олегом Кожемяко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме–2019, ключевая тема которого «Формируя повестку устойчивого развития».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Петербургский форум  Автодор  ВКАД  Олег Кожемяко  ИнфраВЭБ 


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