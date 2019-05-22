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В Приморье на женьшеневые плантации повезут туристов

Из 17 тысяч семян женьшеня большая часть уже взошла

Методики выращивания женьшеня возрождают в Приморском крае. В Лазовском районе Приморья Сергей Елизаров вместе с напарником взял в аренду несколько гектаров земли, где они высаживают семена дикоросов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Только в прошлом году осенью мы высадили больше 17 тысяч семян, нам повезло большая часть взошла. В природе семена женьшеня всходят больше года, но в домашних условиях я ускоряю этот процесс стратификации. Теперь ростки мы высадим и будем выхаживать их дальше», - рассказал Сергей Елизаров.

Выращивать это полезное растение в семье Сергея начал еще дед. Его в юношестве укусил энцефалитный клещ, из-за чего мужчину парализовало. Восстановить способности двигаться помогла иглотерапия и корень женьшеня. С тех пор в семье «корень жизни» выращивает третье поколение.

«Дед изучал много литературы о выращивании женьшеня, изучал опыт китайцев, они ведь давно сформировали культуру его разведения. После деда дома остались семена, которые отец для себя выращивал в розарии. Но мы подумали, возродить масштабное производство. В советские времена у нас в крае ведь даже совхоз был по выращиванию женьшеня», - добавил женьшеневод.

Совхоз «Женьшень» в Анучинском районе Приморья был основан в 1961 году. Там полезный корень выращивали на 35 гектарах. А продукцию поставляли на фармакологические предприятия страны и даже на экспорт. Лекарства с женьшенем применяли для лечения военных и даже для реабилитации космонавтов.  

Корень растет около 7 лет, к тому же культура довольно капризная требует особых условий – влажности почвы, соблюдения температурного режима. В планах напарников не только выращивание и создание лекарственных настоек. По мнению Алексея Флоря, плантации могут стать хорошим туристическим объектом.

«У нас очень хороший район – море, тайга, летом туристы едут на памятники природы посмотреть. Поэтому я хочу не только БАД производить, но и туристическое направление задействовать, я думаю, что людям было бы интересно посмотреть сами плантации и пробовать», - поделился он.

После того как большой урожай женьшеня будет собран, Сергей и Алексей планируют обратиться к ученым ДВФУ за советом в обработке корней. Недавно ученые Дальневосточного федерального университета разработали оптимальный способ экстракции женьшеня с применением сверхкритического давления. Новая технология отличается высокой эффективностью и позволяет извлечь из сырья термочувствительные полезные вещества — гинзенозиды. Изобретение может использоваться в фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. На разработку оформлен патент.

Как сообщили авторы технологии, активные компоненты женьшеня, известные как гинзенозиды, имеют разнообразное лечебное действие: обладают противоопухолевым, иммуномодулирующим, регенеративным, антидиабетическим свойствами, эффективны при восстановлении после химиотерапии. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье  женьшень 


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