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09 Июля 2018, 11:42 | Регион сегодня |

Владивостокская крепость должна стать туристической "гордостью нашего города"

Часть объектов могут ввести в эксплуатацию в ближайшее время

Новый туристический маршрут, охватывающий объекты Владивостокской крепости, разрабатывают в столице Приморья. Комплекс уникальных оборонительных сооружений, построенный в конце XIX — начале XX века, станет точкой притяжения гостей со всего мира. Об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко заявил во время рабочего осмотра объектов крепости, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Вместе со своим заместителем Игорем Ткаченко, депутатами думы города, общественниками и журналистами он осмотрел Новосильцевскую, Поспеловскую и Великокняжескую батареи и форт Поспелова. Эти объекты имеют наибольший интерес и у туристов, и наибольшую привлекательность с точки зрения создания туристических маршрутов. Об этом рассказали участники рабочей группы по сохранению и развитию уникального фортификационного сооружения, членом которого является председатель думы Владивосток Андрей Брик.

«Как только был сформирован новый депутатский корпус, одной из первых инициатив стало сохранение и в перспективе восстановление объектов Владивостокской крепости. Сформирован отряд из общественности и депутатов, который на следующей неделе приступит к санитарным работам на одном из фордов, – прокомментировал Андрей Брик. – Я надеюсь, эту инициативу подхватят и жители города: будут выходить на субботники, а в свободное время детям и внукам рассказывать, что такое Владивостокская крепость».

Владивостокский фортификационный комплекс, по мнению главы города Виталия Веркеенко, должен, во-первых, стать популярной среди туристов достопримечательностью, а во-вторых, войти в список объектов ЮНЕСКО.

В ходе осмотра глава Владивостока поручил провести инвентаризацию объектов крепости, а также разработать пешеходные дорожки к объектам, подготовить проект прокладки дорог, подъездных путей и строительства парковок для туристических автобусов.

«Владивостокская крепость, построенная за 4% золотого запаса Российской империи, – уникальна, в мире нет ей аналогов. В Севастополе объекты крепости в разы меньше. Нам важно не только сохранить крепость, но и сделать из нее настоящую достопримечательность, гордость нашего города. Поэтому мне важно своими глазами посмотреть их реальное состояние, чтобы составить полноценную программу поэтапного ввода объектов крепости в новые туристические маршруты, – сказал Виталий Веркеенко журналистам. – Мы уже внесли проект развития крепости в программу развития Приморского края до 2024 года. Сейчас вместе с Центром стратегических разработок России создаем концепцию, которая позволит включиться и в федеральные целевые программы. Уже вижу, что часть объектов можно ввести в эксплуатацию в ближайшее время».

Работа по сохранению объектов крепости началась в начале года. По поручению градоначальника в феврале был отменен аукцион на право заключения договоров аренды объектов Владивостокской крепости. С аукционов были сняты 82 из 110 объектов недвижимости, входящих в состав 34 объектов культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости».

В марте в администрации Владивостока состоялось совещание по разработке стратегии комплексного развития уникального фортификационного сооружения. Виталий Веркеенко тогда пригласил на совещание общественников и экспертов, которых призвал представить свои предложения по развитию исторических объектов. Во встрече принимали участие представители Приморского отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, филиала федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, городского диггер-клуба, Тихоокеанского туристического союза, ОНФ. Все они поддержали главу города в решении сохранить и сделать из крепости «жемчужину» Владивостока.

Эксперты отметили, что впервые за многие годы предпринимаются реальные шаги по сохранению исторического наследия приморской столицы, и они готовы подключиться к разработке стратегии и экскурсионных маршрутов.

Рабочий выезд Виталия Веркеенко с депутатами Владивостока стал реальным шагом в формировании нового туристического маршрута, который вызовет интерес, как у туристов из других стран, так и у путешественников из разных уголков России.

Отметим, в настоящее время в администрации приморской столицы разрабатывается новая программа по развитию туризма. Высокая миссия Владивостока – стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает глава города.

Анастасия Котлярова (фото).

Журнал "Дальневосточный капитал"

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