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Понедельник| 09 Июля, 12:44 |
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Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
В Приморье военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа завершили восстановление американского среднего танка «Шерман», времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
Танк был доставлен в Приморье 8 апреля самолётом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России.
За три месяца специалисты базы выполнили демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, провели их дефектацию, отчистили труднодоступные участки корпуса от ила, грязи и ржавчины. Военнослужащие нашли варианты замены деталей, пришедших в негодность после 70 лет пребывания в агрессивной среде, на сопоставимые отечественные аналоги.
Учитывая различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин того периода, наибольшие трудности у специалистов вызывала работа с ходовой частью танка. Тем не менее и эта сложная задача была полностью решена.
12 июля после завершения всего комплекса испытаний боевая машина будет отправлена в город Хабаровск, где её планируется задействовать в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею образования Восточного военного округа.
Досье "Дальневосточного капитала": В марте 1945 года американский транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники, предназначавшейся для советской армии, ушел на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляло в СССР танки "Шерман" начиная с 1942 года.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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