|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
Руководителям автотранспортных предприятий направлены уведомления о наложении штрафов на сумму 965 тысяч рублей, из них уже взыскано в бюджет города 609 тысяч. Штрафы выписаны за несоблюдение графиков, интервалов, схем движения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние автобусов и другие нарушения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Такие цифры приводят в управлении транспорта администрации города, где подвели итоги работы в первом полугодии.
Согласно итогам, в целях удобства пассажиров в этом году произведена корректировка расписания движения автобусных маршрутов № 12, 62, 66, 74, 76, 98Д и 98Ц. Также увеличено количество рейсов по маршруту № 28 «Семеновская – б. Емар»: дополнительный рейс с остановки «Семеновская» организован в 20.00.
Для решения вопросов транспортного сообщения с кампусом ДВФУ на о. Русский создана рабочая группа, в состав которой вошли студенты вуза, специалисты управления транспорта, муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр», руководители автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на о. Русский.
По результатам работы комиссии и материалов изучения пассажиропотока на остановочных пунктах «Кампус ДВФУ», «Студенческая», «Окатовая» оптимизировано действующее расписание движения.
В рамках обновления подвижного состава произведена замена устаревших автобусов на регулярных маршрутах № 40 «Семеновская – Завод «Варяг» и № 13 «Змеинка – Ж/д вокзал». Это позволило увеличить эффективность использования подвижного состава и повысить среднеэксплуатационную скорость движения автобусов по основным магистралям. На указанных маршрутах работают новые автобусы марки ГАЗель Next, «Форд» и «Мерседес».
Кроме этого, сегодня обновленный транспорт перевозит пассажиров на маршрутах № 8, 16Б, 16Ц, 38, 43 и 90 и частично на маршрутах № 13К, 31 и 55.
Учитывая пожелания жителей города и для изучения возможности открытия новых регулярных маршрутов, управлением транспорта совместно с управление дорог и благоустройства проведены обследования дорожных условий в районах улиц Адмирала Смирнова, Нейбута (Зеленый угол), Каштановой, Приходько, Трудовых Резервов, Чкалова, Свердлова, Садгородской.
С 1 мая во Владивостоке введены в эксплуатацию билеты длительного пользования, предоставляющие право на неограниченное количество поездок в течение определенного периода времени на маршрутах предприятия «ВПОПАТ № 1» (маршруты № 12, 15К, 15, 22Д, 27, 29К, 29, 31К, 42, 44Д, 63, 66, 75, 79, 95, 96, 98Д, 98Ц) и маршрутах ОАО «Электрический транспорт» (трамвай № 6, троллейбус № 5 и 11).
В июне ещё 13 автотранспортных предприятий различных форм собственности города Владивостока также начали реализовывать населению билеты длительного пользования.
Внедрение билетов длительного пользования позволит льготным категориям граждан воспользоваться их правом на компенсационные выплаты в размере 50 % от стоимости билета длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте, предусмотренные статьей 8(2) Закона Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».
С целью организации транспортного обслуживания населения и в целях эффективного использования недвижимого имущества и бюджетных средств администрации города в этом году был передан в безвозмездное пользование причал № 30. Оператором причала определено подведомственное управлению транспорта МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».
На сегодняшний день причал является единственным гидротехническим сооружением, пригодным для осуществления в городе морских пассажирских перевозок. От причала осуществляются перевозки по маршрутам Владивосток - о. Попова, Владивосток - о. Попова - о. Рейнеке и Владивосток - п-ов Песчаный – Владивосток.
Для обеспечения транспортной доступности жителей острова Рейнеке заключен договор с ООО «Танира» на перевозку пассажиров судном на воздушной подушке «Хивус», и в апреле движение по маршруту о. Попова - о. Рейнеке было открыто.
В связи с аварийным состоянием пирса на о. Рейнеке установлен плавучий пирс «Проект 61-61/А», который имеет техническую возможности подхода судов вместимостью более 170 человек. Это мероприятие позволило временно решить острый вопрос перевозки жителей о. Рейнеке. В ближайшее время будет решен вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ гидротехнического сооружения.
Досье "Дальневосточног капитала": Перевозку пассажиров Владивостоке сегодня осуществляют 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе одно муниципальное - МПВ «ВПОПАТ №1»; на городском наземном электрическом транспорте - одно предприятие - ОАО «Электрический транспорт»; на морском транспорте - два коммерческих предприятия - ООО «Танира», ООО «Анвест-ДВ». Наземная маршрутная сеть города состоит из 93-х автобусных маршрутов, двух троллейбусных, одного трамвайного и маршрута фуникулера. Ежедневный выход транспорта в среднем составляет 550-600 автобусов, 15 трамваев, 10 троллейбусов.
- Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
- Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
- Владивостокская крепость должна стать туристической "гордостью нашего города"
- Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
- Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- С 14 июля по Владивостоку можно путешествовать с профессиональным гидом бесплатно
- Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
- Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.