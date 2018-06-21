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09 Июля 2018, 12:47 | Регион сегодня |

Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта

Руководителям автотранспортных предприятий направлены уведомления о наложении штрафов на сумму 965 тысяч рублей

Руководителям автотранспортных предприятий направлены уведомления о наложении штрафов на сумму 965 тысяч рублей, из них уже взыскано в бюджет города 609 тысяч. Штрафы выписаны за несоблюдение графиков, интервалов, схем движения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние автобусов и другие нарушения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Такие цифры приводят в управлении транспорта администрации города, где подвели итоги работы в первом полугодии.

Согласно итогам, в целях удобства пассажиров в этом году произведена корректировка расписания движения автобусных маршрутов № 12, 62, 66, 74, 76, 98Д и 98Ц. Также увеличено количество рейсов по маршруту № 28 «Семеновская – б. Емар»: дополнительный рейс с остановки «Семеновская» организован в 20.00.

Для решения вопросов транспортного сообщения с кампусом ДВФУ на о. Русский создана рабочая группа, в состав которой вошли студенты вуза, специалисты управления транспорта, муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр», руководители автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на о. Русский.

По результатам работы комиссии и материалов изучения пассажиропотока на остановочных пунктах «Кампус ДВФУ», «Студенческая», «Окатовая» оптимизировано действующее расписание движения.

В рамках обновления подвижного состава произведена замена устаревших автобусов на регулярных маршрутах № 40 «Семеновская – Завод «Варяг» и № 13 «Змеинка – Ж/д вокзал». Это позволило увеличить эффективность использования подвижного состава и повысить среднеэксплуатационную скорость движения автобусов по основным магистралям. На указанных маршрутах работают новые автобусы марки ГАЗель Next, «Форд» и «Мерседес».

Кроме этого, сегодня обновленный транспорт перевозит пассажиров на маршрутах № 8, 16Б, 16Ц, 38, 43 и 90 и частично на маршрутах № 13К, 31 и 55.

Учитывая пожелания жителей города и для изучения возможности открытия новых регулярных маршрутов, управлением транспорта совместно с управление дорог и благоустройства проведены обследования дорожных условий в районах улиц Адмирала Смирнова, Нейбута (Зеленый угол), Каштановой, Приходько, Трудовых Резервов, Чкалова, Свердлова, Садгородской.

С 1 мая во Владивостоке введены в эксплуатацию билеты длительного пользования, предоставляющие право на неограниченное количество поездок в течение определенного периода времени на маршрутах предприятия «ВПОПАТ № 1» (маршруты № 12, 15К, 15, 22Д, 27, 29К, 29, 31К, 42, 44Д, 63, 66, 75, 79, 95, 96, 98Д, 98Ц) и маршрутах ОАО «Электрический транспорт» (трамвай № 6, троллейбус № 5 и 11).

В июне ещё 13 автотранспортных предприятий различных форм собственности города Владивостока также начали реализовывать населению билеты длительного пользования.

Внедрение билетов длительного пользования позволит льготным категориям граждан воспользоваться их правом на компенсационные выплаты в размере 50 % от стоимости билета длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте, предусмотренные статьей 8(2) Закона Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».

С целью организации транспортного обслуживания населения и в целях эффективного использования недвижимого имущества и бюджетных средств администрации города в этом году был передан в безвозмездное пользование причал № 30. Оператором причала определено подведомственное управлению транспорта МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».

На сегодняшний день причал является единственным гидротехническим сооружением, пригодным для осуществления в городе морских пассажирских перевозок. От причала осуществляются перевозки по маршрутам Владивосток - о. Попова,  Владивосток - о. Попова - о. Рейнеке и Владивосток - п-ов Песчаный – Владивосток.

Для обеспечения транспортной доступности жителей острова Рейнеке заключен договор с ООО «Танира» на перевозку пассажиров судном на воздушной подушке «Хивус», и в апреле движение по маршруту о. Попова - о. Рейнеке было открыто.

В связи с аварийным состоянием пирса на о. Рейнеке установлен плавучий пирс «Проект 61-61/А», который имеет техническую возможности подхода судов вместимостью более 170 человек. Это мероприятие позволило временно решить острый вопрос перевозки жителей о. Рейнеке. В ближайшее время будет решен вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ гидротехнического сооружения.

Досье "Дальневосточног капитала": Перевозку пассажиров Владивостоке сегодня осуществляют 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе одно муниципальное - МПВ «ВПОПАТ №1»; на городском наземном электрическом транспорте - одно предприятие - ОАО «Электрический транспорт»; на морском транспорте - два коммерческих предприятия - ООО «Танира», ООО «Анвест-ДВ». Наземная маршрутная сеть города состоит из 93-х автобусных маршрутов, двух троллейбусных, одного трамвайного и маршрута фуникулера. Ежедневный выход транспорта в среднем составляет 550-600 автобусов, 15 трамваев, 10 троллейбусов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: штрафы  пассажирские перевозки  общественный транспорт 


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