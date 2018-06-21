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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
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Жилой дом с 133 квартирами сегмента "эконом-класс" построят во Владивостоке
Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Развитие». Компания намерена построить 20-этажный жилой дом с помещениями, предназначенными для ведения коммерческой деятельности. Разместить высотку планируется в районе мыса Абросимова, с двух сторон омываемого водами пролива Босфор-Восточный и бухты Диомид. Проект предусматривает 133 квартиры свободной планировки сегмента «эконом-класс», коммерческие помещения общей площадью более 11 000 кв.м и 2-х этажный подземный паркинг. Сумма заявленных инвестиций – около 550 млн рублей.
По планам инвестора, территория жилого комплекса будет полностью облагорожена: газоны засеяны травой, на участках, свободных от инженерных коммуникаций, высажены кустарники, в закрытом внутреннем дворе разместятся спортивная и хозяйственная площадки, а также игровая площадка для детей и зона отдыха для взрослых. Предусмотрено обустройство дорожного покрытия и пешеходных дорожек.
К реализации проекта инвестор рассчитывает приступить, получив статус резидента Свободного порта Владивосток. В 2022 году ООО «Развитие» планирует сдать жилой комплекс в эксплуатацию, тем самым создав комфортную среду и благоприятные условия для повышения качества жизни горожан и развития городской инфраструктуры.
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