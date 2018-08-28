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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Сентября, 13:40 |
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Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
Регионы ДФО, министерства промышленности и природных ресурсов и экологии, а также Кемеровская область – Кузбасс - представили в своих павильонах все самое-самое… Потенциал для дальнейшего развития, уже стартовавшие проекты, и, конечно же, собственный дух - то, что отличает от других, – самобытность культуры, традиций, природы.
«Совсем скоро начнет работу четвертый Восточный экономический форум. А сегодня мы в четвертый раз открываем «Улицу Дальнего Востока». Выставка «Улица Дальнего Востока» как и многие объекты форума уникальна. На набережной длиной 1300 метров можно познакомиться с девятью субъектами Российской Федерации, расположенными на площади более 6 млн квадратных километров – это 36 процентов нашей великой страны России. Здесь представлены культура и обычаи, природные особенности, инвестиционные проекты, направления развития регионов. Но самое главное – здесь можно почувствовать любовь людей к земле, на которой они живут», - поприветствовал гостей мероприятия полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
Выставка «Улица Дальнего Востока», по идее организаторов, вновь станет одним из ключевых событий обширной программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2018). Сюда можно будет спуститься из конгресс-центра университета, который на этой неделе будет принимать тысячи гостей, в том числе высокопоставленных. И уже на свежем воздухе морского побережья отдохнуть и поработать одновременно. Выставка предельно информативна, а культурная программа здесь будет продолжаться практически нон-стоп все дни работы форума.
Гости ВЭФ могут угоститься дарами дальневосточным морей – ведущие рыбопромышленные компании представили свою продукцию на выставке Seafoods.
Самым громким событием, в самом прямом смысле этого слова, на торжественном открытии выставки стал демонстрационный полет самолетов четвертого поколения Су-35С.
Все самые сложные фигуры высшего пилотажа, пролет на минимальной скорости - 200 км в час показали высочайшие маневренность и несущие свойства новейшей боевой машины.
Главная тема экспозиции Приморского края - «Создавая Приморье», раскрыть ее региональная администрация решила, презентовав уже существующие производства, а также перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры.
Для этих целей в кампусе ДФО приземлился вертолет Ка-62, производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Он стал одним из ключевых объектов экспозиции Приморского края.
Экспозиция Амурской области в этом году, по задумке региона, напоминает data-центр, а рядом - залит каток с искусственным льдом.
На экспозиции Сахалинской области появился мост с макетом скоростного поезда.
Яркие павильоны представили арктические регионы – Якутия и Чукотка.
Якутский павильон «Сокровищница вечной мерзлоты» представлен алмазами, морозами, северным сиянием и ожившим, благодаря цифровым технологиям, мамонтенком.
Общая площадь выставочного комплекса Чукотки на «Улице Дальнего Востока» составила более 900 квадратных метров. Центром экспозиции «Мир настоящих людей» стал шестиметровый куб, символизирующий ледяной покров округа. Внутреннее пространство куба – это проекционный зал на 270 градусов, где можно совершить путешествие по региону.
Павильон Хабаровского края представлен в виде самолета, идущего на взлет.
Как известно, новейшие отечественные самолеты сегодня выпускаются в Комсомольске-на-Амуре. Внутри выставочного павильона размещается уникальная интерактивная инсталляция «Окно в Хабаровский край».
Экспозиция Камчатки - это четыре круглых оранжевых павильона-икринки.
Три павильона разделены по темам: «Природа. Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура». В основном павильоне установлен светодиодный панорамный экран на 360 градусов, за счет чего посетители смогут ощутить эффект присутствия на полуострове.
Магаданская область представила макет золотоизвлекательной фабрики, работающей на одном из крупнейших в мире золоторудных месторождений Наталкинском.
В павильоне Еврейской автономной области можно почитать цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей. Концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году – еврейская мудрость, прошедшая через века.
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