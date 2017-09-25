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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:26 |
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Во Владивостоке прошла Вторая Российско-Тихоокеанская конференция по компьютерным технологиям и приложениям
Конференция RPC 2017 является значимым международным событием для научной общественности России, Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. На конференцию было подано почти 400 работ. Международный программный комитет проделал большую работу, чтобы выбрать лучшие, наиболее значимые и интересные результаты исследований. На каждую статью было сделано по 2-3 независимые рецензии (в общей сложности было получено около 900 рецензий). По результатам рецензирования было отобрано 183 работы, большая часть авторов которых приехали во Владивосток для участия в конференции. В работе конференции приняли участие представители 20 стран (США, Япония, Китай, Тайвань, Корея, Австралия, Норвегия, Болгария и др.), а также всех регионов России из 186 организаций (институты Российской Академии наук, Университеты, бизнес-структуры, государственные учреждения).
Организаторами конференции выступали Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, Дальневосточный Федеральный Университет,Институт инженеров электротехники и электроники (Секция NSW, Австралия). Конференция проводилась при финансовой и информационной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, ПАО “МегаФон”, группы компаний «Стимул», Российской ассоциации искусственного интеллекта, журнала «ДВ Капитал».
Для проведения пленарных докладов Владивосток посетили такие учёные с мировым именем как Борис Штильман (Университет Колорадо, США), Альфред Айзенберг (Университет Тель-Авива, Израиль), Алексей Петровский (ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Россия), Де-ШуангХуанг (Университет Тунцзи, Китай), Хонг Ян (Городской университет Гонконга, Китай). Они также провели мастер-классы и серии лекций для студентов, аспирантов и участников конференции.
Научные работы были сгруппированы в четыре секции: «Онтологии», «Облачные вычисления», «Интеллектуальные Вычисления» и «Технологии».
На секции «Онтологии» рассматривалась важность поддержки системных исследований в различных областях знаний (энергетике, логистике, экологии, сейсмологии, медицине и др. ) и создания в таких областях онтологических баз знаний и порталов знаний.
На секции «Облачные вычисления» рассматривались перспективы развития облачных вычислений, методы и алгоритмы для классификации потоков данных, порождаемых облачными приложениями в виртуальных дата центров, а также облачные архитектуры, объединяющие различные типы ресурсов.
Доклады, представленные в секции «Интеллектуальные вычисления» охватили следующие актуальные темы: машинное обучение, нейронные сети, базы знаний, мультиагентные технологии, интеллектуальные агенты, поиск и семантический анализ данных и т.д.
В рамках секции “Технологии” представители научных кругов и профессиональные разработчики программного обеспечения, активно обсуждали подходы, методы, алгоритмы и технологии решения актуальных научных и практических задач, которые ставятся перед обществом в сферах производства, оказания услуг, здравоохранении, образовании и т.д. Многие из предлагаемых решений были успешно реализованы в виде программно-аппаратных комплексов, успешно внедренных в технологические процессы в той или иной отрасли.
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