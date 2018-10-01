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09 Октября 2018, 13:27 | Регион сегодня

Ряд гостиниц Владивостока накажут за нарушения миграционного законодательства

По итогам очередной проверки выявлены нарушения в организации размещения туристов из Китая

Совместные выездные мероприятия миграционной службы Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю и департамента туризма Приморья продолжаются в гостиницах края.

По инициативе краевого департамента туризма и Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю во Владивостоке проведен мониторинг объектов, которые размещают туристов из КНР, прибывающих на территорию России в рамках соглашения, заключенного между Правительствами РФ и Китая о безвизовых групповых туристских поездках. На этот раз рабочая группа побывала в гостиницах «Калинина» и «Сезоны».

По результатам мониторинга выявлены нарушения миграционного законодательства. Также установлено, что владельцы данных средств размещения не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы и другие правила приема гостей.

Нескольким туркомпаниям Приморья могут запретить работать с группами китайских туристов

«Наша задача – упорядочить деятельность по приему иностранных туристов и проконтролировать, что все действия представителей туристической индустрии ведутся в рамках закона. Необходимо обеспечить комфортное пребывание туристов на территории Приморья, сделать так, чтобы развитие туристической деятельности шло на пользу экономике региона», – отметил директор департамента туризма Константин Шестаков, подчеркнув, что вся полученная информация по итогам проверки будет передана в федеральные территориальные контролирующие органы для дальнейшей работы.

Согласно условиям Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках, в списке каждой группы туристов должна быть указана информация о месте размещения иностранных гостей.

«Все списки проходят через департамент туризма и в случае, если указано средство размещения, деятельность которого вызывает сомнения, совместно с миграционной службой мы проводим выездной мониторинг, чтобы убедиться в корректности предоставляемых документов и в том, что все туристы из списка проживают в предусмотренной гостинице», – сообщил он.  

Так, за последние две недели проведено пять совместных выездов по гостиницам и точкам общепита региона, выявлены нарушения миграционного и трудового законодательства, шесть иностранных граждан депортированы с территории Российской Федерации. Оформлено 23 протокола об административных правонарушениях. Кроме того, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, результаты также будут переданы в Роспотребнадзор.

Напомним, Приморье наряду с Москвой и Санкт-Петербургом стабильно входит в тройку регионов-лидеров по приему китайских граждан. Ежегодно гостями региона становятся сотни тысяч туристов из Поднебесной. Так, в 2017 году край принял свыше 420 тысяч путешественников из этой страны. При этом около 213 тысяч человек прибыли в край по межправсоглашению о безвизовых групповых туристских поездках. Прирост составил примерно 10%. И уже в первой половине 2018 года турпоток снова увеличился – регион посетили около 190 тысяч жителей Китая, что на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года.

По мнению директора департамента туризма Константина Шестакова, помимо выездных проверок и последующих штрафных санкций, эффективным способом борьбы с правонарушениями станет обязательная классификация коллективных средств размещения и аттестация гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Напомним, что классификация гостиниц официально будет проводиться на территории Российской Федерации с 1 июля 2019 года. С 1 января 2019 года также вступит в силу закон об обязательной аттестации гидов-переводчиков и экскурсоводов.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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