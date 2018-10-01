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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 09 Октября, 18:59 |
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Медведев: России удалось избежать экономического кризиса
России удалось избежать экономического кризиса и сохранить политическую систему. К таким выводам премьер-министр Дмитрий Медведев пришел в своей статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития", опубликованной в журнале "Вопросы экономики".
"Мы предотвратили развертывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Еще важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса", - констатировал глава правительства, анализируя текущую ситуацию и главные задачи на предстоящий период. Медведев отметил, что у России устойчивый бюджет, низкий государственный долг, номинированный в иностранной валюте. Он считает, что благодаря работе властей, впервые за 30 лет удалось снизить инфляцию до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность.
На этом фоне, по мнению главы правительства, суть работы кабинета министров "состоит в том, чтобы использовать позитивный потенциал и своевременно нейтрализовывать риски". "На повестке дня стоит проведение структурных и институциональных реформ, позволяющих в полной мере реализовать предпринимательскую инициативу, снять избыточные ограничения на рынках труда и капитала, обеспечить рост производительности. А главное - сформировать прочную основу для повышения благосостояния людей", - подчеркнул премьер, уточнив, что главной задачей для правительства является обеспечение устойчивого роста благосостояния и конкурентоспособности, как каждого человека, каждой семьи, так и всего общества и государства. "Приоритетные сферы структурных реформ в настоящее время практически идентичны для ведущих стран: это развитие человеческого капитала, прежде всего образования и здравоохранения, инфраструктуры, совершенствование государственного управления", - пояснил он.
Национальные проекты
Говоря о планах по достижению национальных целей, которые в новом майском указе обозначил президент Владимир Путин, Медведев подчеркнул, что "особое место занимают национальные проекты, связанные с укреплением конкурентоспособности экономики". "Эти направления - производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт - должны обеспечивать ускорение технологического развития, способствовать созданию высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере (безусловно, как и национальные проекты в области образования и здравоохранения)", - отметил глава кабинета министров.
Медведев выразил надежду на то, что "национальные проекты должны усиливать друг друга в достижении национальных целей по естественному росту населения, повышению ожидаемой продолжительности жизни, устойчивому росту реальных доходов, снижению бедности и улучшению жилищных условий". По идее премьера, они должны не только создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, но и сформировать со стороны рынка и государства институциональную среду, вознаграждающую профессиональный и высокотехнологичный труд. Большую роль Медведев отвел развитию инфраструктуры, поскольку это повышает связность российских регионов и способствует объединению рынков. "Расширение географических границ рынков и снижение логистических издержек приводят к появлению новых эффективных способов предоставления услуг образования, здравоохранения и культуры", - подытожил он.
Остановка спада
Дискуссия о долгосрочной стагнации в России является преувеличением в современных условиях, когда остановка спада не означает одновременного возобновления роста, отметил глава кабмина.
"Опыт минувшего десятилетия подводит к некоторым важным выводам. Во-первых, для всех развитых стран, для России четко обозначилась ситуация, когда остановка спада не означает одновременного возобновления роста. Необычность этой ситуации породила дискуссию о долгосрочной стагнации. Теперь мы понимаем, что это, мягко говоря, преувеличение. Но между остановкой спада и ростом лежит довольно длительный период, когда происходит формирование предпосылок новой фазы роста", - пишет премьер-министр.
Медведев указывает, что преодоление стагнации не может быть достигнуто исключительно макроэкономическими мерами. Они могут быть мощным антикризисным средством, но не гарантируют автоматически посткризисное восстановление, считает он. Для перехода к восстановительному росту экономики необходимы структурные и институциональные реформы, уверен глава правительства. "Приоритетные сферы структурных реформ в настоящее время практически идентичны для ведущих стран мира. Это развитие человеческого капитала, прежде всего образования и здравоохранения, инфраструктуры, совершенствование государственного управления", - поясняет Медведев.
Среди источников низких темпов роста премьер отмечает устойчивое превышение национальных сбережений над накоплениями. "Это проблема неопределенности экономической и политической жизни, опасения бизнеса брать на себя повышенные риски. Россия здесь не стала исключением", - поясняет он.
Кроме того, "сверхмягкая политика денежного стимулирования, к которой прибегли многие ведущие страны, обернулась значительными бюджетными дефицитами и ростом государственного долга, который для ряда развитых стран приблизился или превышает размер ВВП", пишет Медведев. "Россия в данном отношении пока находится в достаточно благоприятной ситуации - у нас устойчивый бюджет, низкий государственный долг, причем госдолг, номинированный в иностранной валюте, чрезвычайно мал. И впервые за тридцать лет удалось подавить инфляцию до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность", - подчеркивает Медведев.
При этом премьер-министр указал на еще одну проблему - статистическое замедление роста ВВП при качественном росте экономики. Медведев отмечает, что "современные "электронные" товары, распространение сетевых технологий позволяют радикально снизить как стоимость владения привычным набором благ для потребителя, так и уменьшить издержки на их предоставление - для производителя". "В итоге при сохранении уровня потребления объем добавленной стоимости в экономике сокращается, что статистически может приводить к замедлению темпов роста (а то и к сокращению уровня) ВВП", - пояснил он свою мысль.
Рост ВВП
Для России недопустим рост экономики, достигнутый ценой ускорения инфляции и наращивания пирамиды долгов, заявил премьер-министр.
"Для нас неприемлем рост, достигнутый ценой ускорения инфляции и наращивания пирамиды долгов, - он будет неустойчивым и не только не обеспечит повышение благосостояния, но и поставит под угрозу даже достигнутый уровень жизни", - указал он.
Глава кабмина подчеркнул необходимость обеспечить экономику стабильным функционированием финансово-экономических механизмов. При этом экономика в целом должна быть основана на взаимном доверии общества, бизнеса и государства.
По его словам, решение стоящих перед страной задач предполагает наличие эффективной налоговой системы. "При этом важно сохранить баланс интересов граждан, бизнеса и государства. Налоги должны стимулировать экономический рост, обеспечивать потребности общества и ресурсы для достойного позиционирования России в непростых геополитических условиях", - отметил Медведев.
Глава кабмина особо подчеркнул, что в этой сфере речь может идти только об отдельных решениях по точечной настройке налоговой системы, включая вопросы администрирования, в значительной мере связанного с цифровизацией. При этом предлагаемые решения должны носить системный характер, то есть сочетать решение фискальных, экономических и социальных задач, уверен председатель правительства.
Легализация самозанятых
Медведев назвал среди непростых задач для экономики легализацию деятельности самозанятых. По его словам, в России "миллионы граждан имеют побочный либо даже единственный заработок, не уплачивая в бюджет обязательных платежей". "Очевидно, что для них до сих пор государство не создало приемлемые, вызывающие доверие условия ведения деятельности", - указал глава кабмина.
Он напомнил, что до конца 2018 года должны быть зафиксированы простые правила и создана необходимая - удобная и понятная для самозанятых - среда. В частности, предлагается ввести новый специальный налоговый режим, на который они смогут при желании перейти. "Без необходимости получать статус индивидуального предпринимателя, без излишней отчетности и обременительных процедур они получат возможность легализоваться, уплачивая минимальные платежи", - пояснил Медведев.
По итогам экспериментальной работы в нескольких регионах эти механизмы, по словам премьер-министра, будут доработаны и распространены в национальном масштабе. "Однако этот потенциал, дающий миллионам людей возможность войти в легальное поле, будет реализован, если самозанятые будут уверены в неизменности предложенных условий, включая уровень налоговых ставок. Фискальные интересы тут должны, безусловно, уступить место социальным, а твердое соблюдение объявленных условий, непосредственно затрагивающих конкретных людей, будет иметь политическое значение для государства", - подчеркнул Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщал журналу "Дальневосточный капитал", Приморье возглавило рейтинг по борьбе с неформальной занятостью среди дальневосточников. По показателям выявленных случаев неформальной занятости Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока. В рейтинге субъектов Российской Федерации наш край занимает 13 место.
О результатах работы в этом сегменте шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в Приморье. В обсуждении актуального вопроса приняли участие руководители краевых департаментов, надзорных органов, федеральных ведомств, профсоюзы.
Как доложила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, с начала года в муниципальных образованиях выявлено 23,6 тысячи случаев неформальной занятости. 23,5 тысячи работников уже официально трудоустроены.
«По остальным специалисты продолжают работать», – уточнила она.
Контрольный показатель по явлению неформальной занятости фактически выполнен всеми муниципальными образованиями края. Наиболее высокие результаты показали Спасск-Дальний и Арсеньев, а также Анучинский, Хорольский, Чугуевский, Ольгинский, Тернейский, Михайловский районы.
Глава ведомства проинформировала участников комиссии об алгоритме взаимодействия органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, федеральных фондов. В этом году анализируются организации розничной торговли алкоголем, управления многоквартирными домами, занимающиеся охранной деятельностью в образовательных учреждениях.
Проверяющие сравнивают данные по численности работников, за которых фактически уплачены страховые взносы, и численность работников, выведенная расчетным путем с учетом объемов осуществляемой деятельности. Там, где имеются существенные расхождения, контрольно-надзорные органы проведут проверки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.Журнал "Дальневосточный капитал".
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Димон конечно красавчик, его не видно не слышно а потом как выдаст выдаст. . . живет в другой реальности мальчик!
Ну дык олигархи не россия, им удалось избежать, к сожалению.
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