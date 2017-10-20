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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Ноября, 14:54 |
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В Приморье накануне зимы появились первоцветы
Теплая осень на юге Приморского края в этом году стала причиной повторного цветения некоторых весенних растений. Посетителям заповедника «Кедровая падь» (в составе ФГБУ «Земля леопарда») посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов – ветровочника амурского, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Ветровочник амурский, он же – ветреница – начинает цвести в Приморье в апреле с приходом периода весенних ветров. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке, и считается относительно редким: в Амурской области он занесен в региональную Красную книгу.
Помимо эстетической привлекательности, ветреница обладает и лекарственными свойствами: ее применяют как болеутоляющее и тонизирующее средство.
Сразу несколько цветков распустившейся ветреницы были обнаружены на этой неделе в долине реки Кедровой в ходе экскурсии по маршруту «К сердцу Кедровой пади». Несмотря на то, что повторное цветение весенних растений уже отмечалось на территории «Земли леопарда» в прошлые годы, туристы восприняли такую находку как маленькое «чудо».
«Эти нежные красивые цветы очень порадовали туристов, - рассказывает Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по туризму и экологическому просвещению. – Все мы уже живем в ожидании зимы, и увидеть такой «привет из весны» среди опавших сухих листьев было очень трогательно. Гости заповедника любовались цветами и осторожно обходили их за несколько метров, чтобы нечаянно не растоптать».
По оценке ученых, помимо теплой осени свою роль в цветении ветреницы сыграл и особый микроклимат долины реки Кедровой. С обеих сторон от ветров ее закрывают сопки, а потому нередко осенью здесь отмечается цветение и других первоцветов.
«С приходом очередного потепления почва прогрелась, и растения, цветущие весной, не ушли в состояние покоя, - поясняет Елена Пименова, заместитель директора Ботанического сада-института (БСИ) ДВО РАН по научной работе. – В долине Кедровой свой, изолированный микроклимат. Однако в этом году и в Ботаническом саду отмечалось повторное цветение рододендрона и сирени. До этого сирень цвела осенью, но в этом году отмечается наиболее интенсивное осеннее цветение».
На фото: Ветровочник амурский. Автор фото Нестерова С.В.
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